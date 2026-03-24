AK Parti'den Ramazan mesaisi: On binlerce haneye ziyaret düzenlendi

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Başkanı Hakan Han Özcan liderliğinde ramazan boyunca yürütülen yoğun saha çalışmalarıyla başkentte geniş bir kesime ulaşıldı.

"Ak Elçi" ve "Gönülden Gönüle" projeleri kapsamında yaklaşık 160 bin haneye ziyaret gerçekleştirilirken, 518 bin vatandaşla doğrudan temas kuruldu.

Ramazanda her gün farklı bir ilçede üç ayrı grup halinde sahaya çıkan ekipler, yaklaşık 50 kişilik kadrolarla hane ziyaretleri yaptı.

İl yönetimi ve ilçe teşkilatlarının katılımıyla 9 metropol ilçede eş zamanlı yürütülen "Gönülden Gönüle Ankara" programında vatandaşların talepleri dinlendi.

- KENT GENELİNDE 1079 İFTAR PROGRAMI DÜZENLENDİ

Kentin dört bir yanındaki ilçelerde yürütülen faaliyetlerde, ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları ve komisyon üyelerinden oluşan 2 bin 172 kişilik ana saha ekibi yer aldı.

Mahalle düzeyindeki çalışmalarda ise bin 772 mahalle başkanı aktif olarak görev alarak yereldeki koordinasyonu sağladı.

Toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kentte 1079 iftar programı gerçekleştirildi, iftar programlarında 22 bin kişi ağırlandı.

Yetimler, şehit yakınları, engelliler ve öğretmenler için düzenlenen özel tematik iftarlara binlerce başkentli katılım sağladı. Kentte düzenlenen 10 sahur programında 2032 kişiyle sahur bereketi paylaşıldı.

Ramazan çalışmaları kapsamında 10 bine yakın sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirildi, sosyal yardımlar kapsamında 70 bin gıda kolisi ve 83 bin 10 ihtiyaç çeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Ayrıca 6 bin haneye nakdi destek sağlandı.

AK Parti Gençlik Kolları ise "İftara 5 Kala" ve "Sahura 5 Kala" programlarıyla hastanelerde refakatçi olan vatandaşlara, görev başındaki çalışanlara ve sahura yetişemeyenlere ikramlarda bulundu.

Ankara'nın 25 ilçesinde yapılan ziyaretlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamları vatandaşlara iletildi.

- 3 BİN 752 KİŞİYE BAYRAMLIK DESTEĞİ SAĞLANDI

İl Teşkilatı ramazanda, 6 bin 86 yaşlı ziyareti, 3 bin 447 engelli ziyareti, 2 bin 815 yetim ve öksüz çocuk ziyareti gerçekleştirdi.

Ayrıca, ay boyunca bin 351 şehit yakını ve gazi ailesi evlerinde ziyaret edilerek devletin ve teşkilatın yanlarında olduğu mesajı verildi.

Yurt dışı faaliyetleri kapsamında ise Etiyopya'nın Gonder şehrinde kurulan iftar sofralarında yaklaşık bin 800 kişiye ulaşılarak uluslararası dayanışma örneği sergilendi.

Ramazanın sonunda çocukların ve ihtiyaç sahiplerinin bayramı güler yüzle karşılaması için 3 bin 752 kişiye bayramlık desteği sağlandı. Sosyal yardımların yanı sıra, sağlık sorunları yaşayan vatandaşlar için de 689 medikal destek ulaştırıldı.

- "ANKARALI HEMŞEHRİLERİMİZLE GÜÇLÜ GÖNÜL KÖPRÜLERİ KURDUK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan, ramazanda kapı kapı dolaşarak milletin yanında olduklarını belirtti.

Vatandaşların dertlerini dinleyip, sorunlarına derman olmaya gayret ettiklerini vurgulayan Özcan, "Her bir ilçemizde, her bir hanede Cumhurbaşkanımızın selamını iletmek için var gücümüzle çalıştık." ifadesini kullandı.

Özcan, bu yolda emek veren, alın teri döken tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Ankara'ya yürekten bağlı olduklarının altını çizen Özcan, şunları kaydetti:

"İftar programlarımızla, hane ziyaretlerimizle ve esnaf buluşmalarımızla Ankaralı hemşehrilerimizle güçlü gönül köprüleri kurduk. Bugün okullarımızda, sokaklarımızda ramazan coşkusu en güzel şekilde yaşanıyor. Elbette bundan rahatsız olanlar olacaktır. Biz de milletimizin değerlerini yaşatmaya devam ederek onları rahatsız etmeyi sürdüreceğiz.

Bizler geçmişte imam hatiplerde okurken ağır hakaretlere maruz kaldık. Başörtülü kardeşlerimize dahi el uzatacak kadar ileri giden zihniyetlerle mücadele ettik. Ancak o günlerden bugünlere çok büyük mesafeler katettik. Bugün bu değerleri özgürce ve en yüksek sesle yaşayabiliyorsak, bu Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük emekleri ve kararlı duruşu sayesindedir. Allah kendisinden razı olsun."

Özcan, dünyanın böylesine çalkantılı bir döneminde Türkiye'nin huzurunun ve güvenliğinin teminatı olan bir lidere sahip oldukları için şükrettiklerine işaret ederek, dünya mazlumlarının umudu olan bir liderin arkasında yürümekten de gurur duyduklarını dile getirdi.

Her hanede ve sokakta birer "Ak Elçi" olarak çalışmayı sürdüreceklerini aktaran Özcan, tüm illerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok daha güçlü bir şekilde, en yüksek oy oranlarıyla yeniden zafere taşıyacaklarını vurguladı.