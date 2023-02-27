İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Şubat 2023 Pazartesi / 7 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8869
  • EURO
    19,9404
  • ALTIN
    1099.67
  • BIST100
    5122.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AK Parti'den Saadet Partisi'ne tepki: Celladına aşık bir pozisyondalar
Güncel

AK Parti'den Saadet Partisi'ne tepki: Celladına aşık bir pozisyondalar

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Saadet Partisi celladına aşık bir pozisyon almış.' dedi.

AA27 Şubat 2023 Pazartesi 15:01 - Güncelleme:
AK Parti'den Saadet Partisi'ne tepki: Celladına aşık bir pozisyondalar
ABONE OL

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından muhalefetin, bu süreci istismar ettiğini söyledi.

Böyle bir dönemde politika yapmayı sürdüren siyasiler olduğunu belirten Aydemir, "Lanet olsun sizin siyasetinize. İnsanların hayatlarıyla siyaset oluşturulur mu? Bunların millet, devlet, vatan diye bir derdi yok. İşte bu durum ortaya çıkıyor. İçimiz yanıyor. Enkazın altında minnacık yavrucaklar varken siz çıkıp bunu istismar edeceksiniz. Durun bir kardeşim önce acıyı paylaşalım. Bunlar varken Allah'tan korkmuyor musunuz?" sözlerini sarf etti.

Muhalefetin, siyaseti stadyumlara taşıdığını, üç beş taraftarı aldatıp hükümet aleyhine slogan attırdığını savunan Aydemir, kulüp yöneticilerinin, bu tür slogan atanlarla kulüplerinin ilgisinin olmadığını açıklaması gerektiğini vurguladı.

Aydemir, deprem sonrası Yunanistan ve Ermenistan'ın da aralarında bulunduğu birçok ülkenin Türkiye'ye destek olduğunu, Azerbaycan başta olmak üzere Türk dünyasının başarılı sınav verdiğini anımsatarak, yaraların sarılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Bir Ermeni milletvekilinin, "Siyaset gereği Türkiye'ye yardım ediyoruz ama bizim için en iyi Türk, ölü Türk'tür." dediğini anlatan Aydemir, "Bunun iz düşümleri burada da var. Şu süreçte devletin kurumlarını zedelemeye çalışanlar tamamen bu zihniyetteler. Telin ediyorum onları. Siyaset çok ayrı bir zemin, insan hayatı çok farklı bir şey." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ı öven; Erbakan'ın ise CHP'yi eleştiren videolarını gazetecilere izleten Aydemir, şunları kaydetti:

"Saadet Partisi celladına aşık bir pozisyon almış. Erbakan'ın partisinin başındaki zat, sadece bireysel husumetinden dolayı CHP'nin kanatları altına girmiş. Yarın CHP iktidar, Kılıçdaroğlu başkan olsa Erbakan'ın söylediklerinin tam tersini yapacaklar. Ayasofya'yı yeniden müze yapacaklar. CHP'nin kanatlarının altına giren Karamollaoğlu, bireysel hesap yapıyor. Ama vicdanlı Saadet Partililer asla onun gibi düşünmüyorlar, ona gereken dersi vereceklerdir."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.