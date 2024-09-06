AK Parti'den sert tepki: İstanbullular, İETT'de can vermek istemiyor

İstanbul'da Halıcıoğlu'nda seyir halindeki metrobüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Beyoğlu'nda Halıcıoğlu ile Okmeydanı metrobüs durakları arasında, Mecidiyeköy yönüne ilerleyen Otokar markalı metrobüsün motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Araçtaki yolcular tahliye edilirken, yangında oluşan yoğun duman çevreye yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın nedeniyle metrobüs yolunda seferler aksadı. Yolun kapanması nedeniyle bazı metrobüsler ilerleyemezken, uzun kuyruk oluştu.

Yangının söndürülmesinin ardından seferler tek şeritten sağlanmaya başladı.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını tamamlaması sonrasında metrobüs, ekiplerce çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Metrobüsün kaldırılmasıyla seferler normale döndü.

Yangın nedeniyle D-100 kara yolunun Halıcıoğlu Okmeydanı mevkisinde de trafik yoğunluğu oluştu.

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI KABAKTEPE'DEN İBB'YE TEPKİ

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) tepki göstererek, kazaların ve yangınların normalleşmesinin büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İBB yönetimini uyarıyoruz. Bakımsızlık, koordinasyonsuzluk ve ihmaller, İstanbul'un ulaşımını çileden çıkarıp, Allah korusun, 'ölümcül bir tehdide' dönüştürdü. Bozulan otobüsler, yanan metrobüsler ve duraklarda çileyle bekleyen on binlerce İstanbullu. Ulaşımda kaza veya arıza olması elbette mümkündür. Ancak, kazaların ve yangınların rutinleşip normalleşmesi büyük bir tehdit oluşturuyor. İstanbullular, İETT'de can vermek istemiyor."

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