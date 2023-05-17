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  • AK Parti'den ''Sinan Oğan'' açıklaması: İkinci turda Cumhurbaşkanımıza destek olacaklarını düşünüyoruz
Güncel

AK Parti'den ''Sinan Oğan'' açıklaması: İkinci turda Cumhurbaşkanımıza destek olacaklarını düşünüyoruz

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 'Sinan Oğan'ı tebrik etmek lazım. Aldığı oy önemli bir oydur. Oy veren kitlenin temel özelliği Türkiye'nin bölünmesine karşı olan başarılı bir kitle. Dolayısıyla ikinci turda Cumhurbaşkanımıza destek olacaklarını düşünüyoruz.' dedi.

17 Mayıs 2023 Çarşamba 12:45 - Güncelleme:
AK Parti'den ''Sinan Oğan'' açıklaması: İkinci turda Cumhurbaşkanımıza destek olacaklarını düşünüyoruz
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş TGRT Haber'e konuk oldu.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Cumhur İttifakı'nın almış olduğu oy oranı muhteşem bir başarıdır. AK Parti'nin ikinci 20 yılı olacak derken yine karşı taraftan birileri dalga geçiyordu. Büyük başarıdır. Bütün seçmenlerimize teşekkür ederim. Katılımın yüksek olması önemlidir. Seçim akşamından sonra son derece olgun tavır ortadaydı.

SİNAN OĞAN'LA GÖRÜŞME OLACAK MI?

Şimdi bir kere Sinan beyi tebrik etmek lazım. Aldığı oy önemli bir oydur. Oy veren kitlenin temel özelliği Türkiye'nin bölünmesine karşı olan başarılı bir kitle. HDP'nin ayrıştırıcı dil kullanmasından, CHP'nin ısrarla özerklik söylemleri yine terör baronlarının cezaevlerindeki tutsaklarını çıkaracağız demelerinin, Apo'ya sloganlarına rahatsızlık duyulduğunu biliyoruz. Dolayısıyla ikinci turda sayın Cumhurbaşkanımıza destek olacaklarını düşünüyoruz.

HDP KONUSU

HDP oylarının düşmesi önemli bir işarettir. Bizler yıllardır biz HDP'nin kurumsal olarak kurulmasına karşı değiliz. Terörle aranıza mesafe koyun diyoruz. Seçmen kitlesinin yeter artık şu dağ ile aranıza mesafe koyun diyor. Türk halkı bölünme istemez.

2. turu kesinlikle kazanacağız. Şimdi oy pusulalarında iki seçenek var. Artık iki aday var. Oy pusulalarında çokça katlama olmayacak. Bütün illerde öndeyiz dediler utanmalılar!

MERAL AKŞENER AÇIKLAMASI

İBB Başkanına çok büyük destek vermesi karşı taraftaki ittifakta derin yaralar oluşturdu. Seçim akşamında da Akşener, 'benim dediğim daha doğruydu' gibi bir düşünceye girmiş olabilir. Bütününe baktığımız zaman millet ittifakı büyük hüsran içerisinde. Birinci turda büyük farkla alacağız dediler. Akşener'in yüz ifadesi hüsranlığı gösteriyor.

DEPREMZEDELERE GÖSTERİLEN TEPKİ

Bu kafalar yobaz kafadır.

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