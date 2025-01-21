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AK Parti'den Suriye'ye ziyaret! 5 ilde temaslarda bulunulacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, yarın Suriye'ye giderek çeşitli temaslarda bulunacak.

AA21 Ocak 2025 Salı 14:49 - Güncelleme:
AK Parti'den Suriye'ye ziyaret! 5 ilde temaslarda bulunulacak
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AK Parti'den alınan bilgiye göre, Sırakaya, ziyaretler kapsamında, İdlib, Halep, Hama, Humus ve Şam'a gidecek.

Sırakaya, ilk ziyaretini yarın İdlib ve Halep'e yapacak. Bu kapsamda Sırakaya, İdlib'de yeni atanan vali ile görüşmelerde bulunacak, dün açılan Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu'nu ziyaret edecek. Halep Valiliği'ni de ziyaret edecek olan Sırakaya, burada azınlık cemaat temsilcileriyle bir araya gelecek.

23 Ocak Perşembe günü ise Hama ve Humus Valiliklerine ziyarette bulunacak olan Sırakaya, şehirdeki yerel halk ile sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını inceleyecek.

Zafer Sırakaya, 24 Ocak Cuma günü de Şam Büyükelçiliği'ni ziyaret edecek, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Şam Valisi Mahir Mervan ile görüşecek. Sırakaya, daha sonra Sednaya Hapishanesi ve Kasiyun Dağı'na da ziyarette bulunacak.

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