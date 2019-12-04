AK Parti’den Tel Abyad’a ziyaret Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık ve AK Parti Akçakale İlçe Başkanı İbrahim Yıldık ile birlikte Barış Pınarı Harekatı sonrası terör örgütünden arındırılan Suriye’nin Tel Abyad kentini ziyaret etti. Başkan Beyazgül ve beraberindeki heyet ilk olarak Tel Abyad çarşısındaki esnafı gezdi. AK Partili heyetin gün içerisindeki ziyaretleri Tel Abyad Hastanesi ile sürdü. Ziyarette, halka gıda ve hijyen malzemelerini dağıtıldı, çocuklara ise çeşitli oyuncaklar hediye edildi.