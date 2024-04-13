AK Parti'den teleferik kazasında kurtarılan vatandaşlara geçmiş olsun ziyareti

Antalya'daki teleferik kazası nedeniyle havadaki kabinlerde mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürerken Star Gazetesi Yazarı Yakup Köse, olay yerinden son gelişmeleri aktarmaya devam ediyor.

Aralarında Mevlüt Çavuşoğlu'nun da olduğu AK Parti Antalya Milletvekilleri, teleferikten kurtarılan vatandaşları ziyaret etti. Vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Çavuşoğlu, Antalya dışından olanlar için konaklamaların ayarladığını belirtti.

Kazazedelerle sohbet eden Çavuşoğlu, "Allah beterinden saklasın. Geceyi orada geçirdiniz. Ne olacağı belli değildi. Allah devletimize zeval vermesin. AFAD'ımız, Jandarmamız, askerimiz, hava kuvvetlerimiz... hepsinden Allah razı olsun. Dünyada böyle operasyonu yapabilen ülkelerden biriyiz. Tüm kurumlarımızın kapasitesi iyi" ifadelerini kullandı.



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