AK Parti'den ''Terörle Türkiye'' mesajı: Neticeye ulaşacağız

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Öngördüğümüz biçimde devam ediyor. Bunu da neticelendireceğiz. Bu da hedefine varacak. Ve Türkiye, topyekun olarak yoluna emin adımlarla devam edecek. Daha güçlü bir Türkiye'ye ihtiyacımız var. Daha çok söz sahibi olmak, dünyaya daha çok adalet ve erdem götürebilmek için bu projeyi başlattık." dedi.



AK Parti Genel Başkanvekili Ala ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Kızılcahamam Eliz Otel'de düzenlenen Uluslararası Demokratlar Birliğinin (UID) Kızılcahamam Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı'nın açılışına katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda UID tanıtım filmi gösterildi.

- "CUMHURBAŞKANI'MIZ HER ZAMAN O KURULAN MASALARIN BAŞINDAYDI"

Programda konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Ala, AK Parti hükümetlerinin vadettiklerini yerine getirdiğini söyleyerek, "Bir yandan günlük problemlere çözüm üretirken bir yandan da gelecek için bir vizyon ortaya koymaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyada diplomasi yürüten en etkili liderlerden biri olduğunu belirten Ala, "Yanı başımızda, Gazze'deki büyük soykırımı dünya naklen izledi. Uluslararası kuruluşlar hiçbir şey yapamadı. Çöktüler, güven sarsıldı. Yok oldu uluslararası kuruluşlar. Böyle bir kaotik dünya. Sorun çok, çözecek kurum ve kuruluş yok. Çözüm olarak liderlerin diplomasisi en baş sıraya oturdu. Allah'a şükür ki burada da Sayın Cumhurbaşkanı'mız her zaman o kurulan masaların başındaydı." ifadelerini kullandı.

İslamofobinin aslında İslam düşmanlığı olduğunu ifade eden Ala, "İslam korkulacak bir şey değil ki. Bu kavramlara dikkat edelim. İslam, adı barış olan bir din. İslam'dan korkmayın. İslam düşmanlığı da yapmayın. Yabancılardan korkmayın. Yabancı düşmanlığı yapmayın." dedi.

Dünya genelinde savunma sanayisinde çok önemli gelişmelerin olduğunu dile getiren Ala, "Türkiye, Allah'a şükür bu konuda çok önemli mesafeler aldı. Gerçekten önceden sipariş veriyorduk, parasını peşin vermek istiyorduk. Şimdi ürettiğimiz İHA'ları, SİHA'ları, KAAN'ları satmıyorlardı. Ama şimdi onlar kapımızda. Türkiye dünyada zaman zaman bu İHA ve SİHA'ların ihracatında ya 3'üncü ya 5'inci oluyor. Yani düşünün ki bu kadar kısa zamanda bu kadar önemli mesafe alındı. Şimdi savunma sanayisinde dünyanın en büyük 100 şirketi arasında Türk şirketleri de gururla yerini aldı." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'de yarım yüzyıllık Baas rejiminin çöktüğünü anımsatan Ala, Türkiye olarak Suriye'nin istikrarına destek olduklarını ve katkı sağladıklarını ifade etti.

- "ÜLKENİN BİRLİĞİ, BÜTÜNLÜĞÜ, 86 MİLYONUN HUZURU TARTIŞMA KONUSU DEĞİLDİR"

Neredeyse yarım yüzyıldır Türkiye'yi uğraştıran terör sorununu kökten çözmek için "Terörsüz Türkiye" hedefini ortaya koyduklarının altını çizen Ala, şunları kaydetti:

"Öngördüğümüz biçimde devam ediyor. Bunu da neticelendireceğiz. Bu da hedefine varacak. Ve Türkiye, topyekun olarak yoluna emin adımlarla devam edecek. Daha güçlü bir Türkiye'ye ihtiyacımız var. Daha çok söz sahibi olmak, dünyaya daha çok adalet ve erdem götürebilmek için bu projeyi başlattık. Meclis'te bir komisyon kuruldu. Meclis komisyonu da faaliyetlerini bitirdi. Raporlar hazırlandı. Önümüzdeki dönemde kısa vadede inşallah Meclisimiz de bütün çalışmalarını tamamlayacak ve yoluna Terörsüz Türkiye hedefine doğru emin adımlarla devam edecek."

Ülkedeki sorunları tamamen çözmeyi hedeflediklerini vurgulayan Ala, "Biz vatandaşımızın ana sütü gibi hakkı, hukuku olan hususları pazarlık konusu yapmayız. Biz hak varsa onu teslim ederiz. Böyle bir siyasi anlayıştan geliyoruz. Ülkenin birliği, bütünlüğü, 86 milyonun huzuru tartışma konusu değildir." açıklamasını yaptı.

- "ACI, GÖZYAŞI, KAOSUN HAKİM OLDUĞU BİR DÜNYA DÜZENİ"

Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, Uluslararası Demokratlar Birliğinin bugünkü geldiği noktada kuruluş ideallerini gerçekleştiren ve mefkuresini daha ileri bir noktaya taşıyan insanların varlığını görmüş olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Dünyanın farklı bölgelerinde acı, gözyaşı ve kaosun hakim olduğu bir dünya düzeninin bulunduğuna dikkati çeken Sırakaya, dünyada 43,7 milyon insanın mülteci konumunda, eğer ülke içerisinde yerinden edilmiş olan insanlara da bakılacak olursa dünyada 122 milyon insanın evinden yurdundan edilmiş durumda olduğunu anlattı.

Sırakaya, dünyada açlık çeken insanların sayısının 673 milyon, 2,3 milyar insanın ise ya orta düzeyde ya da yüksek düzeyde gıda güvensizliği ile karşı karşıya olduğunun altını çizdi.

Bugün insanların artık savaşmak yerine vekalet savaşları noktasında hareket ettiğini kaydeden Sırakaya, bir analize göre 2019 yılı itibarıyla dünya genelinde vekalet savaşlarının sayısının 25 olduğunu ifade etti.

- "KENDİSİ ADALETSİZLİK ÜZERİNE KURULMUŞ OLAN BİR YAPI DÜNYAYA ADALET DAĞITAMAZ"

Birleşmiş Milletlerin bu savaşları engellemek üzere kurulmuş bir teşkilat olduğunu belirten Sırakaya, resmi rakamlara göre bugün Gazze'de 7 Ekim'den bugüne kadar katledilmiş insan sayısının 71 bini geçtiğine dikkati çekti. Sırakaya, katledilen bu insanların yüzde 70'e yakınının ise çocuk ve kadınlardan oluştuğunu söyledi.

Bugün Gazze'deki soykırıma engel olamayan bir Birleşmiş Milletler olduğunu ifade eden Sırakaya, "365 kilometrekareden ibaret olan bir alana 200 bin tonun üzerinde bomba attılar. Hiroşima'ya atılan bombanın tam 14 katı fazlası. Ve kendileri dünyaya medeniyet dersi vermeye kalkıyorlar. Erbakan Hoca'nın ifadesiyle 'Hadi oradan' demek lazım." diye konuştu.

Bugün Birleşmiş Milletlerde temsilde adaletin olmadığını dile getiren Sırakaya, "Dolayısıyla kendisi adaletsizlik üzerine kurulmuş olan bir yapı dünyaya adalet dağıtamaz. Onun için Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ifadesiyle 'Dünya 5'ten büyüktür' diyoruz." ifadelerini kullandı.

- "BÖLGEMİZDE BARIŞ YOKSA KÜRESEL İSTİKRARIN OLMA İMKANI YOK"

Türkiye'nin dış politika vizyonunun en önemli özelliklerinden birinin 360 derece perspektifiyle hareket eden bir dış politikaya haiz olduğunu söyleyen Sırakaya, "Herhangi bir eksen kayması, rota değişikliği yaşamayan, bütün gücünü kökünden alan, pergelin sabit ucunu Ankara'ya yerleştirip bütün dünyada seyrüsefer halinde olan, açıkçası ilhamını çift başlı Selçuklu kartalından alan ve bütün kainatı kucaklayan bir dış politika vizyonuna haiziz." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, "Bölgemizde barış yoksa küresel istikrarın olma imkanı yok. Küresel istikrar yoksa kimsenin güvende olabilme imkanı yok. İddiası olmayan bir Türkiye'nin bölgesinde kalıcı olabilme ihtimali olmaz. Onun için iddia sahibi olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

- "FİLİSTİN DEVLETİNİN TEMEL TAŞLARI OLUŞTURULMAYA BAŞLANDIYSA BUNUN ALTINDA İMZASI OLAN KİŞİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN"

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda sadece 2025'te tarafları üç kez bir araya getirdiğini, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın Türkiye'de yapıldığını hatırlatan Sırakaya, "Bugün Gazze'de eğer soykırım sonuçlanmış, ateşkes sağlanmış ve önümüzdeki süreç içerisinde tekrar onun inşasıyla birlikte Allah nasip ederse yakın bir zamanda 1967 sınırları içerisinde başkenti Doğu Kudüs olan ve bir anlamda coğrafi bütünlüğü sağlanması düşünülen bir Filistin devletinin temel taşları oluşturulmaya başlandıysa bunun altında imzası olan kişi Recep Tayyip Erdoğan." diye konuştu.

Bugün artık yumuşak gücünü, diplomasi gücünü sert gücüyle tahkim eden bir Türkiye olduğunu dile getiren Zafer Sırakaya, "2002 yılında 256 milyon dolar olan savunma sanayisi ihracatımız bu sene 11'inci ayın sonu itibarıyla 7,4 milyar dolara ulaşmış. Dünyada kendi İHA'sını, SİHA'sını, TCG Anadolu'sunu üreten bir Türkiye'nin varlığı öyle tahmin ediyorum ki bu salondaki her bir kardeşimizin gurur kaynağı haline gelmiştir. Bugün dünyada en fazla savunma sanayisi ihracatı gerçekleştiren 11 ülkeden bir tanesiyiz." ifadelerini kullandı.

- "DİASPORANIN ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE 400 MİLYONUN ÜZERİNE ÇIKMASI ÖNGÖRÜLÜYOR"

Türkiye'nin dünyada gayri safi milli hasılasına göre en fazla yardım yapan ve en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğunun altını çizen Sırakaya, "Gazze'ye sadece 7 Ekim'den bugüne kadar 103 bin tonun üzerinde yardım malzemesi gönderilmiş, Sudan'a keza aynı şekilde." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2025'te 24 ülkeye ziyaret gerçekleştirdiğini, 91 ülkenin hükümet ve devlet başkanlarını misafir ettiğini kaydeden Sırakaya, "Esasında çalışma biçimini de en güzel şekilde bence Bilal Bey özetliyor. Bilal Bey geçen günkü bir konuşmasında dedi ki: 'Bir Müslüman yorulmadan uykuya dalıyorsa o gününü tam manasıyla verimli geçirmiş olamaz.' Akşam eğer yorgunluktan uyuyamayacak duruma gelmemişsek o günü tam manasıyla tamamlamış olamayız." ifadelerini kullandı.

Kendisinin yurt dışı temaslarında farklı siyasi partilerle bir araya geldiğine işaret eden Zafer Sırakaya, şunları kaydetti:

"Hepsinde görmüş olduğum şuydu: 'Artık Türkiye ile daha farklı bir düzlemde ilişki kurmak istiyoruz. Türkiye ile daha yoğun bir diplomatik ilişki içerisinde olmak istiyoruz.' Neden? Çünkü bugün artık Avrupa'da Türkiyesiz bir güvenlik şemsiyesinin konuşulmasının mümkün olmadığını görüyoruz. Çünkü bugün artık Avrupa'da Türkiye'nin enerji arzı olmadan kendi enerji ihtiyaçlarını karşılamalarının ve tahkim etmelerinin mümkün olmadığını görüyoruz. Neden? Çünkü bugün artık düzensiz göçle ilgili mücadeleyi Türkiyesiz devam ettirebilme imkanlarının olmadığını görüyoruz."

Türkiye'nin Avrupa'yla olan iletişimini, ilişkilerini daha ileri düzeye taşıma noktasında hazırlıklı, istekli ve arzulu olduklarını ifade eden Sırakaya, "Ancak bu ilişki tek gidişli bir yol değil. Dolayısıyla karşılıklı çıkar noktasında hareket edebileceğimiz bir zemin varsa, eyvallah. Ama 'Hep bana' diyeceğiniz bir zemin varsa, Türkiye asla bu asimetrik ilişki biçimine girmeyecektir." dedi.

Yurt dışındaki vatandaşların onların "göz bebeği" olduğunu ifade eden Sırakaya, "Dünya genelinde 2019 yılındaki yapılan bir araştırmaya göre 272 milyon olan diasporanın bugün artık gelmiş olduğumuz noktada ve önümüzdeki süreçte 400 milyonun üzerine çıkması öngörülüyor. Dünya genelinde yaşayan 7,5 milyona yakın bir millet varlığımız var." değerlendirmesinde bulundu.

UID Genel Başkanı Kenan Hasan Aslan ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın UID'nin çalışmalarına dair "Avrupa'nın en köklü kuruluşu olarak UID, yeni direniş içerisindedir. Bunu da herhangi bir zaafa düşmeden bitirmenizde faydalar görüyorum" ifadelerinin hem bir takdir hem de omuzlarına güçlü bir sorumluluk yüklediğini söyledi.

Aslan, çalıştayda siyasal katılım, dijital dönüşüm, aile, kadın hareketleri, gençlik politikaları, kurumsal iletişim ve diaspora toplumlarının geleceğine dair pek çok başlığın ele alınacağını bildirdi.