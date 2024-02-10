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  • AK Parti'den titiz çalışma! 51 ilin ilçe adayları belli oluyor
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AK Parti'den titiz çalışma! 51 ilin ilçe adayları belli oluyor

31 Mart'ta yapılacak Mahalli Seçimler için titiz bir çalışma yürüten AK Parti, büyükşehir ve il belediye başkan adaylarının ardından bugün de 51 ilin ilçe belediye başkan adaylarını tanıtacak.

Sabah10 Şubat 2024 Cumartesi 08:07 - Güncelleme:
AK Parti'den titiz çalışma! 51 ilin ilçe adayları belli oluyor
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Yerel seçim hazırlıklarını tüm hızıyla tamamlayan AK Parti, büyükşehir ve il belediye başkan adaylarının ardından bugün de 51 ilin ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacak. AK Parti'nin tüm belediye başkan adayları bugün itibarıyla tanıtılmış olacak. AK Parti, aday belirleme sürecini titiz bir çalışma ile noktaladı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Başkan Erdoğan her aday için ince eledi sık dokudu, partiye 18'inci zaferi getirecek Türkiye Yüzyılı'nın yerel yönetim kadrosunu oluşturacak isimler belirlendi. Listelerin tamamlanmasının ardından adaylar açıklanmaya başladı.

Seçim hazırlıklarında sona gelindi. İlçe belediye başkan aday tanıtım toplantıları bugün sona eriyor. Aday tanıtımlarının ardından sahada projeler yarışacak. AK Parti'nin seçim beyannamesinde çizilen yol haritası her ilin kendi dinamik ve ihtiyaçlarına göre vaatlere dönüşecek.

  • seçimler
  • belediye başkanları
  • tanıtım

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