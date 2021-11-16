AK Parti'den TOGG hamlesi! Yasa teklifi hazırlanıyor

Sabah 16 Kasım 2021 Salı 07:38 - Güncelleme: 16 Kasım 2021 Salı 07:38

Çalışılan torba taslağa göre, elektrik faturalarından TRT ve katkı payının kaldırılması ile birlikte vatandaşa yaklaşık 3 milyar liralık bir destek sağlanmış olacak. Doğalgaz arz güvenliği ile ilgili değişikliklere gidilecek. Türkiye ulusal enerji planlaması yapılacak. Enerji verimliliği uygulaması destekleri, tarım ve hizmet sektörüne de kullanılacak.



Sabah'ın haberine göre; Bu alanda üretim yapanlar hibe ve faiz gibi desteklerden yararlanabilecek. Pakette yer alması beklenen bir başka önemli düzenleme ise sözleşmeli tarıma dönük. Türkiye'deki verimliliği, üretimin, çiftçinin finansmana erişiminin artmasını sağlayacak düzenleme aynı zamanda piyasaların fiyat regülasyonunu kendi kendine yapmasının sağlanması da planlanıyor.



TOGG İÇİN ŞARJ İSTASYONLARI GELİYOR

Elektrikli araçları için şarj hizmetinin sunulması ve şarj istasyonlarının kurulması için alt yapı oluşturulacak. Ruhsatların verilmesi, benzin istasyonlarındaki gibi yasal alt yapısının oluşturulması, ruhsatlandırılması, kurulum ve işletilmesine dönük detaylar düzenlemede yer alacak.

Petrol Kanunu'na, "Bir arayıcı veya işletmeci, ürettiği petrolün sekizde birini devlet hissesi olarak ödemekle yükümlüdür" ibaresinden sonra gelmek üzere "Cumhurbaşkanı, sekizde birini yüzde 50 oranında artırabilir" hükmünün eklenmesi de planlanıyor.



Lisanssız üretim tesisleri (HES, jeotermal gibi) dağıtım sistemi yanı sıra iletim tesislerini de kullanabilecek.

