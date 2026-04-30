İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Nisan 2026 Perşembe / 13 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,1869
  • EURO
    52,8866
  • ALTIN
    6708.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AK Parti'den uluslararası topluma Sumud çağrısı: Bir tercih değil, zorunluluktur
AK Parti'den uluslararası topluma Sumud çağrısı: Bir tercih değil, zorunluluktur

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Gazze'ye yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırıya ilişkin, 'Bugün sessizlik, tarafsızlık değil, açık bir kabulleniştir. Uluslararası toplumun bu ağır ihlal karşısında tereddütsüz, net ve müşterek bir irade ortaya koyması artık bir tercih değil, zorunluluktur' dedi.

ABONE OL

Yüksel, yazılı açıklamasında, Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahaleyi şiddetle kınadığını bildirdi.

Bu eylemin basit bir güvenlik tedbiri olarak izah edilemeyeceğini vurgulayan Yüksel, "Açık bir korsanlık, uluslararası hukukun alenen ihlali ve kural temelli uluslararası düzenin göz göre göre tasfiyesidir. Bu tablo, artık sınır tanımayan bir apartheid rejiminin tezahürüdür. Karşımızda olan yalnızca bir işgal politikası değil; hukuku, coğrafyayı ve insan hayatını hiçe sayan sınırsız bir apartheid düzenidir. Soykırımcı İsrail'in sivilleri ve insani yardımı sistematik biçimde hedef alan bu yaklaşımı ne hukukla, ne meşruiyetle ne de insanlıkla bağdaştırılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"BUGÜN SESSİZLİK, TARAFSIZLIK DEĞİL, AÇIK BİR KABULLENİŞTİR"

İsrail'in saldırılarının yalnızca Gazze'yi değil, Avrupa açıklarını da kapsayan geniş bir hukuksuzluk alanına dönüştüğüne işaret eden Yüksel, böylece uluslararası sistemin meşruiyet krizini en çıplak haliyle ortaya koyduğunu aktardı.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün sessizlik, tarafsızlık değil, açık bir kabulleniştir. Uluslararası toplumun bu ağır ihlal karşısında tereddütsüz, net ve müşterek bir irade ortaya koyması artık bir tercih değil, zorunluluktur. Türkiye olarak bizler, vatandaşlarımızın ve filoda bulunan tüm sivillerin güvenliğini en üst düzeyde takip etmeyi sürdürürken, bu hukuksuzluğa karşı uluslararası hukuk zemininde gerekli tüm girişimlerin kararlılıkla takipçisi olmaya devam edeceğiz."

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.