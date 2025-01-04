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AK Parti'den üye sayısı hakkında açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Yargıtay verilerine göre 11 milyon 135 bin 306 üyeyle sadece bir parti değil, aynı zamanda bir millet hareketi olduklarını bir kez daha gösterdiklerini bildirdi.

AA4 Ocak 2025 Cumartesi 17:16 - Güncelleme:
AK Parti'den üye sayısı hakkında açıklama
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Kandemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dünya siyasi tarihinin en geniş tabanlı ve en güçlü hareketlerinden biri olarak, bir kez daha Türkiye'nin en büyük ailesi olmanın sorumluluğunu omuzladıklarını belirtti.

Kandemir, "Yargıtay verilerine göre 11 milyon 135 bin 306 üyemizle sadece bir parti değil, aynı zamanda bir millet hareketi olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Bu rakam, Cumhurbaşkanı'mız, Genel Başkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde teşkilatımızın milletimizle kurduğu güçlü bağın, samimiyetin ve güvenin bir nişanesi." ifadesini kullandı.

Bu başarıda emeği geçen tüm teşkilat mensuplarına teşekkür eden Kandemir, AK Parti ailesinin, sokak sokak dolaşıp büyük bir azimle "Bu dava benim davam" diyerek yola çıkan teşkilat mensuplarının alın teriyle büyüdüğünü, onların hikayesinin, bu büyük davanın hikayesi olduğunu vurguladı.

Başta il ve ilçe teşkilatları olmak üzere, kadın ve gençlik kollarına, mahalle temsilcilerine ve tüm dava arkadaşlarına gönülden teşekkür eden Kandemir, şunları kaydetti:

"Özellikle, bir yıl içinde 140 bin yeni üye kazandırarak Ankara'daki üye sayımızı 1 milyona yaklaştıran Ankara Teşkilatımızı, İl Başkanımız Sayın Hakan Han Özcan'ı, Kadın Kollarımızı ve Gençlik Kollarımızı gönülden tebrik ediyorum. AK Parti ailesi olarak, ilk günkü aşkla ve kararlılıkla milletimize hizmet etmeye, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerine doğru omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Rabbim, davamızı, birliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin."

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