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AK Parti'den yeni askerlik sistemi düzenlemesiyle ilgili flaş açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş yeni askerlik düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı. Muş, 'Meclis'te görüşmelere Salı günü yeniden başlayacağız. Haftaya Cuma'ya kadar teklifin geçmesini bekliyoruz. Celp sayısının 10 ya da 12 olmasını MSB düzenleyecektir.' dedi.

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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş önemli açıklamalarda bulundu.
 
Muş, yeni askerlik düzenlemesiyle ilgili "Meclis'te görüşmelere Salı günü yeniden başlayacağız. Haftaya Cuma'ya kadar teklifin geçmesini bekliyoruz. Celp sayısının 10 ya da 12 olmasını MSB düzenleyecektir." dedi.
 
Ordu Valisi'ne hakaret eden CHP'li İmamoğlu'na tepki gösteren Muş, "Ekrem Bey'in 82 milyondan özür dilemesi gerekmektedir. İmamoğlu, Beylikdüzü'nü 104 milyon borçla aldı, 457 ile devretti." açıklamasında bulundu.

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