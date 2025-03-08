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AK Parti'den yeni dönemde kadın temsiliyeti vurgusu: Her alanda çalışmalar olacak

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, 'Eğer, toplumumuzda yüzde 50 kadın, yüzde 50 erkek temsiliyeti varsa, bu temsiliyeti her alanda görmek üzere çalışmalarımız olacak.' dedi.

AA8 Mart 2025 Cumartesi 11:29 - Güncelleme:
AK Parti'den yeni dönemde kadın temsiliyeti vurgusu: Her alanda çalışmalar olacak
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Siyasi hayatına 2012 yılında AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Yönetim Kurulu üyesi olarak başlayan, 28. dönem İstanbul milletvekili seçilen Ercan, partinin çeşitli kademelerindeki görevlerinin ardından şubat ayında yapılan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde başkan seçildi.

AA muhabirinin yeni dönemde yürütecekleri faaliyetlere ilişkin sorularını yanıtlayan Ercan, AK Parti olarak ekonomiden eğitime, eğitimden sağlığa kadar her alanda çalışan kadınları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destekleyeceklerini söyledi.

AK Parti iktidarlarının ülkenin demokratikleşmesine yönelik büyük adımlar attığını hatırlatan Ercan, kadın haklarına ilişkin bugüne kadar tüm yapılanlara ek olarak yeni kanunlarla bu çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini belirtti.

Kadın temsiliyetinin her alanda önemsendiğinin altını çizen Ercan, şunları kaydetti:

"Bugün Meclis'te kadın milletvekili oranı yüzde 20'lere ulaştı. 20 yıl önce yüzde 2'lerden yüzde 20'lere ulaştık. Ama ben bunu yeterli görmüyorum. Eğer toplumumuzda yüzde 50 kadın, yüzde 50 erkek temsiliyeti varsa, bu temsiliyeti her alanda görmek üzere çalışmalarımız olacak."

- "TEŞKİLATLARIMIZ BİZİM KILCAL DAMARLARIMIZ"

Bir öğretmen olarak eğitimin önemine işaret eden Tuğba Işık Ercan, öncelikle teşkilatların eğitim faaliyetlerinin destekleneceğini dile getirdi.

Yeni dönemde eğitim faaliyetlerini artıracaklarını vurgulayan Ercan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Devlet desteklerimizi anlattığımız kadını korumaya yönelik, kanuni anlamda da korumaya yönelik eğitimlerimiz olacak. Bugüne kadar AK Parti olarak neler yaptık ve bundan sonra neleri yapmayı planlıyoruz. Bütün bu eğitimlerimize öncelikle teşkilatlarımızdan başlayacağız. Teşkilatlarımız bizim aslında kılcal damarlarımız, Türkiye'nin dört bir yanında, Hakkari'den Edirne'ye, Ağrı'dan Antalya'ya, her yere ulaşabildiğimiz en önemli kardeşlerimiz. Ben onların tüm çalışmalarına çok değer veriyorum."

Mahalle teşkilatlarından başlayarak, ilçe ve il yönetimlerinden genel merkez yönetimine kadar tüm kademelere eğitim verileceğini anlatan Ercan, amaçlarının teşkilattakilerin yanı sıra tüm kadınların bilinçlendirilmesine katkı sağlamak olduğunu sözlerine ekledi.

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