AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir, kampanyanın yalnızca bir iletişim çalışması olmadığını, İstanbul'un temel sorunlarına dikkat çektiklerini söyledi. Özdemir, kampanyanın detaylarını AKŞAM'a şöyle anlattı:

'ÇÖZÜMÜ GÖSTERİYORUZ'

"Ocak ayında 'Senin Hayatından Gidiyor' kampanyamızda trafikte kaybedilen zamanı, aksayan ulaşımı, geciken yatırımları ve fırsat kayıplarını anlattık. Bu kez 'İstanbul Beklemez' diyoruz. Çünkü deprem, ulaşım, gençlerimizin geleceği, sağlık yatırımları beklemez. İstanbul gibi dünya ölçeğinde bir şehrin kaybedecek tek bir günü bile yoktur. Senin Hayatından Gidiyor diyerek ihmalin maliyetini anlattık. İstanbul Beklemez diyerek ise çözümün nerede olduğunu gösteriyoruz."

POLEMİK DEĞİL HİZMET

İstanbul'da yapılan çalışmalara da değinen Özdemir, şöyle devam etti: "Geçmişte yaptıklarımızı anlatırken nostalji yapmıyoruz. Bugün devam eden yatırımları da ortaya koyuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti İstanbul için çalışmaya devam ediyor. Bir tarafta sürekli algı ve reklam faaliyetleriyle gündemde kalmaya çalışan bir anlayış var. Diğer tarafta ise sessiz sedasız çalışan, yatırım yapan, eser üreten bir devlet iradesi var. Biz tartışmalarla değil, rakamlarla konuşuyoruz."

2.5 MİLYON KONUTA DÖNÜŞÜM

Özdemir, kentsel dönüşüm seferberliğini rakamlarla paylaştı: "2019'dan bu yana İstanbul'da 994 bin konut dönüştürüldü. 270 bin'i devam ediyor. 1 milyon 260 bin konut dönüşüm kapsamına alındı."

RAKAMLARLA 7 YILLIK HİZMET

Abdullah Özdemir, 2019 yılından itibaren AK Parti hükümeti tarafından eğitimden sağlığa, ulaşımdan sosyal projelere kadar İstanbul'a kazandırılan ve yapımı süren eserleri tek tek anlattı.

Sağlık: 8 bin 238 yatak kapasiteli 13 hastane hizmete alındı. 7 bin 525 yatak kapasiteli 9 hastanenin yapımı devam ediyor.

Eğitim: 163 okul ve 3 bin 798 derslik tamamlandı. 159 okul ve 3 bin 913 dersliğin yapımı sürüyor.

Öğrenci yurtları: 13 yurtta 37 bin 632 gence hizmet sunuldu. 19 bin 709 öğrenci kapasiteli 9 yeni yurdun yapımı sürüyor.

Gençlik merkezleri: 10 gençlik merkezi hizmete açıldı, 10'unun yapımı devam ediyor.

'İstanbul Beklemez' kampanyası kapsamında billboardlara afişler asıldı.

35 MİLLET BAHÇESİNE 24 TANE DAHA EKLENECEK

İstanbul'a 7 milyon 788 bin metrekare büyüklüğünde 35 millet bahçesi kazandırıldı. 11 milyon 728 bin metrekare büyüklüğünde 24 yeni millet bahçesinin yapımı devam ediyor.

'BU ŞEHİR ERTELEMEYİ MAZERETİ KALDIRMAZ'

İstanbullulara da seslenen AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Bu şehir ihmali, ertelemeyi, mazereti kaldırmaz. Bizim anlayışımızda beklemek yoktur" dedi. Özdemir, Başkan Erdoğan'ın İstanbul'da başlattığı belediyecilik anlayışının bugün de devam ettiğini belirterek, "Biz eserlerimizle konuşuruz, hizmetlerimizle yarışırız. Dün yaptık, bugün de yapıyoruz. Çünkü İstanbul beklemez" ifadelerini kullandı.

104.2 KM RAYLI SİSTEM 92 KM DE YOL YAPILIYOR

AK Parti yönetimi İstanbul'da 2019'dan yana 85.2 km kent içi raylı sistem hattını tamamladı. 104.2 km yeni raylı sistem hattının yapımı sürüyor. Karayollarında ise 80 km yol, 7 tünel ve 17 köprü tamamlandı. 92 km bölünmüş yolun yapımı devam ediyor."