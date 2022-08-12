AK Parti'den ''Yeşil Kalkınma Devrimi'' paylaşımı

AK Parti'nin sosyal medya hesabından "Yeşil Kalkınma Devrimi" paylaşımı yapıldı.



Başkent Millet Bahçesine ilişkin bir videonun yer aldığı paylaşımda, "2053 vizyonumuzun ilk ve en iddialı hedefi olan Yeşil Kalkınma Devrimi'nin lokomotif şehri Ankara olacaktır." ifadeleri kullanıldı.



AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın kampanya şarkısı belli olmuştu

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın kampanya şarkısı belli oldu. "Yüz Yüze 100 Gün" programı ile sahada etkinliğini daha da artıran AK Parti İstanbul Teşkilatı, kampanya şarkısında Orhan Gencebay sürprizi yaptı.