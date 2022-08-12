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AK Parti'den ''Yeşil Kalkınma Devrimi'' paylaşımı

AK Parti'nin sosyal medya hesabından Başkent Millet Bahçesine ilişkin bir videonun yer aldığı 'Yeşil Kalkınma Devrimi' paylaşımı yapıldı.

AA12 Ağustos 2022 Cuma 22:27 - Güncelleme:
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AK Parti'nin sosyal medya hesabından "Yeşil Kalkınma Devrimi" paylaşımı yapıldı.

Başkent Millet Bahçesine ilişkin bir videonun yer aldığı paylaşımda, "2053 vizyonumuzun ilk ve en iddialı hedefi olan Yeşil Kalkınma Devrimi'nin lokomotif şehri Ankara olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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