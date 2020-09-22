Ak Parti'den Yunanistan'a Ege cevabı

22 Eylül 2020 Salı 18:32 - Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 18:39

AK Parti Sözcüsü Çelik: Yunanistan Ege'yi Yunan gölü yapmak için kendi kendine birtakım projelerin peşinde koşuyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Doğu Akdeniz'deki gelişmeler sıcaklığını koruyor. Bizimle masada meselesini çözmek için dünyadaki ideal muhatap biziz



Sözcü Çelik: 3800 denetmen okullarda Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetleyecek

Sözcü Çelik: "(Keçiören'de sağlık çalışanlarına yönelik saldırı) Adli süreci takip edeceğiz ve sağlık çalışanlarımıza titizlikle sahip çıkmaya devam edeceğiz."

AK Parti Sözcüsü Çelik: "BM Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Virgina Gamba, terör örgütü PYD/PKK'nın kamuflajı olan SDG örgütünün yöneticileriyle video konferans yoluyla görüştü. Bu bir teröre destek verme girişimidir, bunu bir BM yetkilisi gerçekleştirmiştir. Şiddetle kınıyoruz."