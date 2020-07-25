AK Parti'den Yunanistan'a sert tepki: Şiddetle lanetliyoruz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yunanistan'da şanlı bayrağımızın yakılmasını şiddetle lanetliyoruz. Ayasofya Camii'nin açılmasını güya protesto etmeye çalışan Yunan faşistlerini cesaretlendiren siyasileri kınıyoruz...
25 Temmuz 2020 Cumartesi 12:45 - Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 12:45
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yunanistan’da şanlı bayrağımızın yakılmasını şiddetle lanetliyoruz. Ayasofya Camii’nin açılmasını güya protesto etmeye çalışan Yunan faşistlerini cesaretlendiren siyasileri kınıyoruz...