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AK Parti'den Yunanistan'a sert tepki: Şiddetle lanetliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yunanistan'da şanlı bayrağımızın yakılmasını şiddetle lanetliyoruz. Ayasofya Camii'nin açılmasını güya protesto etmeye çalışan Yunan faşistlerini cesaretlendiren siyasileri kınıyoruz...

25 Temmuz 2020 Cumartesi 12:45 - Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 12:45
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yunanistan’da şanlı bayrağımızın yakılmasını şiddetle lanetliyoruz. Ayasofya Camii’nin açılmasını güya protesto etmeye çalışan Yunan faşistlerini cesaretlendiren siyasileri kınıyoruz...

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