İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ağustos 2025 Pazartesi / 2 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,0033
  • EURO
    48,0256
  • ALTIN
    4435.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AK Parti'den ''Zafer Haftası'' dolayısıyla videolu paylaşım
Güncel

AK Parti'den ''Zafer Haftası'' dolayısıyla videolu paylaşım

AK Parti, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü ve Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümüne ilişkin video hazırladı.

AA25 Ağustos 2025 Pazartesi 15:52 - Güncelleme:
AK Parti'den ''Zafer Haftası'' dolayısıyla videolu paylaşım
ABONE OL

AK Parti'nin, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Malazgirt'te Anadolu'nun kapılarını açtık, Dumlupınar'da bu toprakları ebedi yurdumuz kıldık. Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya uzanan kutlu yürüyüşte, milletimizin tek bir sözü vardı. Korkma. Aynı ruh ve aynı iradeyle Milli Zafer Haftası kutlu olsun." ifadeleri yer aldı.

"BURASI DUMLUPINAR, BAĞRINDA MUSTAFA KEMAL PAŞALAR..."

Paylaşılan videoda ise Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü ile Büyük Taarruz'un 103. yılına vurgu yapıldı.

Videoda, "Hayber'de açılan kapıları hatırlayanlar o şevk ve heyecanla bilmem kaç katı düşmana karşı Anadolu kapılarını Türklere açtılar, Nizam-ı Alem diyen kahramanlar." ve "8 asır sonrasında yine bir Ağustos ayında, bu defa güneşin battığı yerde kıyamet var... Burası Dumlupınar, bağrında Mustafa Kemal Paşalar..." sözleri aktarıldı.

  • AK Parti Malazgirt Zaferi
  • Zaferin 954üncü Yılı
  • Büyük Taarruz
  • 103 yıl dönümü

ÖNERİLEN VİDEO

İstanbul'a yağmur sürprizi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.