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AK Parti'den Zafer Partisi'ne ziyaret! Kurtulmuş ve Özdağ'dan ilk açıklama

İkinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimi için ATA İttifakı ile görüşme trafiği sürüyor. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret etti. Numan Kurtulmuş, Özdağ ile görüşmesi sonrası açıklama yapan Kurtulmuş, 'Suriyelilerin güvenli dönüşü için çalışma sürüyor. Faydalı bir görüşme yapma imkanı bulduk.' dedi.

22 Mayıs 2023 Pazartesi 14:09 - Güncelleme:
AK Parti'den Zafer Partisi'ne ziyaret! Kurtulmuş ve Özdağ'dan ilk açıklama
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı parti genel merkezinde ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Kurtulmuş, "Şu anda 550 bin Suriyeli güvenli bölgelere geri döndü. Suriyelilerin güvenli dönüşü için çalışma sürüyor. Faydalı bir görüşme yapma imkanı bulduk. Ümit ediyoruz, Zafer Partisi Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı destekleyecektir." dedi.

Özdağ ise, "Terörle mücadele ve göç konusunda hem fikiriz. Çok faydalı bir görüşme oldu, değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Zafer Partisi'nden yapılan açıklamada, Genel Başkan Özdağ'ın yarın saat 11.00'de düzenleyeceği basın toplantısıyla Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna ilişkin parti kararını duyuracağı belirtilmişti.

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan da bugün saat 17.00'de ikinci turda hangi adayı destekleyeceğine ilişkin kararını kamuoyuyla paylaşacak.

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