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AK Partili Açıkkapı'dan, DEM Partili Cupolo'ya 'baraj' tepkisi: Bu tamamen bölücü bir ifade

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo'nun barajlara yönelik açıklamasına, 'Bu tamamen bölücü bir ifade. Bu ifadeleri kınıyoruz. Diyarbakır da bizim, Hakkari de bizim, Kars da bizim, Edirne de bizim, Çanakkale de bizim, İzmir de bizim, Adana da bizim, Trabzon da bizim, Kastamonu da bizim, Rize de bizim.' şeklinde tepki gösterdi.

AA26 Aralık 2024 Perşembe 17:04 - Güncelleme:
AK Partili Açıkkapı'dan, DEM Partili Cupolo'ya 'baraj' tepkisi: Bu tamamen bölücü bir ifade
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Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2025 yılının, 2024 yılından çok daha iyi olacağını, Türkiye'nin her alanda olduğu gibi ekonomide de bir rahatlama sürecine gireceğini söyledi.

Türkiye genelinde ve özellikle Elazığ'da yapılan yatırımları anlatan Açıkkapı, 6 Şubat depremlerinin ardından yapılan konutların 2025 yılı sonu itibarıyla bitirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

DEM Parti'li Cupolo'nun barajlara ilişkin açıklamasına tepki gösteren Açıkkapı, "Bu tamamen bölücü bir ifade. Bu ifadeleri kınıyoruz. Diyarbakır da bizim, Hakkari de bizim, Kars da bizim, Edirne de bizim, Çanakkale de bizim, İzmir de bizim, Adana da bizim, Trabzon da bizim, Kastamonu da bizim, Rize de bizim." diye konuştu.

AK Parti'li Açıkkapı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu'nun, MSÜ Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde yaşanan olaylara ilişkin açıklamasına da değinerek, "Emekli bir asker olarak emekli askerleri sokaklara çağırması vesayet kırıntısının maalesef halen daha kendilerinde devam ettiğini gösteriyor. Bu tür söylemler, doğru söylemler değildir." değerlendirmesinde bulundu.

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