  • AK Parti'li Açıkkapı'dan muhalefete ''doğum izni'' tepkisi: Süreci tıkayan yaklaşımdan vazgeçin
AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin, 'Muhalefetin de bu yasanın bir an önce çıkması için konuya ehemmiyet vermesi gerekir. İkide bir yoklamalarla süreci tıkayan yaklaşımdan vazgeçmeleri gerekir.' dedi.

AA14 Nisan 2026 Salı 14:04 - Güncelleme:
Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eski okuluna silahlı şekilde giren bir şahsın rastgele ateş açması sonucu yaralananlara şifalar diledi. Açıkkapı, bu tür olaylarda valilik ve resmi kaynaklar dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesini istedi.

Sosyal medyada yayılan şiddet içeriklerinin, kontrolsüz dijital platformların ve televizyon dizilerindeki mafyavari yapıların özendirici şekilde sunulmasının gençler üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğuna işaret eden Açıkkapı, şunları kaydetti:

"Bu durum, sadece bireysel değil toplumsal bir güvenlik meselesi haline gelmiştir. Bu konuda sorumlu kurum ve kuruşlar ile herkesin üzerine düşen görevi layığıyla yerine getirmesi elzemdir. Sosyal medya düzenlemesi çok önem arz etmektedir. Geçtiğimiz hafta sosyal medya düzenlemesi Meclis Genel Kuruluna gelmişti. Bu konuda başlatılan süreci son derece kıymetli buluyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi zararlı içeriklerden korumak, onların sağlıklı bireyler olarak yetişmesini sağlamak her birimizin ortak sorumluluğudur. Siyasi parti, inanç, düşünce ayrımı gözetmeksizin, herkesin bu konuda aynı hassasiyeti göstermesi gerekir."

Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifine ilişkin muhalefetin de duyarlı davranması gerektiğini vurgulayan Açıkkapı, "Muhalefetin de bu yasanın bir an önce çıkması için konuya ehemmiyet vermesi gerekir. İkide bir yoklamalarla süreci tıkayan yaklaşımdan vazgeçmeleri gerekir. Bu konu hassas bir konudur. Bu konuda, muhalefet ve iktidarın, sosyal hayatımızı, gençlerimizi, toplumumuzu koruyacak bu tür düzenlemelerde el birliğiyle hareket etmesinde önemli bir fayda vardır." ifadesini kullandı.

AK Parti'li Açıkkapı, vatandaşları Elazığ'ı gezmeye davet etti.

  • AK Parti Elazığ Milletvekili
  • Sosyal Hizmetler Kanunu
  • doğum izni

Kapat
