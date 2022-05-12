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Güncel

AK Partili Akbaşoğlu'ndan 3600 ek gösterge hakkında açıklama

Maaşlara yapılacak ek zam, 3600 ek gösterge, sözleşmeli personelin durumu ve EYT ile ilgili açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, '3600 ek göstergeye dönük düzenlemenin temmuz ayına kadar yasalaşacağının müjdesini vermek isterim.' dedi.

12 Mayıs 2022 Perşembe 18:11 - Güncelleme:
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Gündeme dair açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Tabi, daha önce ne söz verdiysek bunları bir bir yerine getirdik. Beş adım atacağız demiştik, bütçe görüşmelerimiz esnasında. Asgari ücreti halledeceğiz dedik; yüzde 50,5 zam verdik. İkinci olarak memur ve emeklilerimizle ilgili düzenlemeyi yapacağız dedik; 1 Ocakta altı aylık düzenlemeyi yaptık, temmuz itibarıyla ikinci altı aylık düzenlemeyi bütün çalışanlarımız, memur ve emeklilerimizle ilgili yapacağız, alım güçlerini artıracağız. Üçüncü olarak 3600 ek göstergeyi inşallah yasalaştıracağız dedik; temmuz ayına kadar bunu yasalaştıracağız. Dördüncü adım olarak da bütün sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini inşallah temin edeceğiz dedik; bunu da inşallah yasalaştıracağımıza bütün milletimiz şahit olacak. Ve beşinci adım olarak da EYT'li kardeşlerimizin mutlaka durumunu ele alarak bununla ilgili düzenlemeyi de bütün kamuoyumuzla inşallah paylaşacağımızı bir sıralama ve süreç yönetimi olarak ifade etmiştik. Şimdi, inşallah 3600'le ilgili gündemimiz temmuza kadar nihayetlenmiş olacak. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

  • AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu
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