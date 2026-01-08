İSTANBUL 17°C / 3°C
Güncel

AK Partili Ala: Türkiye yolunda güvenle ilerliyor

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, küresel ölçekte belirsizliklerin ve krizlerin arttığı bir dönemde Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde istikrarlı ve ilkeli bir çizgide ilerlediğini vurguladı.

AA8 Ocak 2026 Perşembe 00:16
AK Partili Ala: Türkiye yolunda güvenle ilerliyor
Ala, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Dünya, belki de tarihin en belirsiz ve karmaşık dönemlerinden birini deneyimlerken, ülkemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bu fırtınalı süreçte yolunda güvenle ilerlemektedir. Türkiye bu zorlu ortamda, insani değerleri savunan ilkeli bir duruş ile gerçekçi diplomasinin gerekliliklerini dengeli bir şekilde sentezleyen bir yaklaşım sergilemektedir. Tarihsel deneyim ve jeostratejik konumun getirdiği derin diplomasi tecrübesiyle ülkemiz, diyalog kapılarını açık tutarak müzakere masalarının vazgeçilmez aktörü olmayı sürdürmektedir. Çok boyutluluk ilkesi üzerine inşa edilen dış politikamız ile BM platformlarında adaleti savunuyor, bölgesel meselelerde arabuluculuk yapıyor, insani diplomasi kanallarıyla çatışma bölgelerine yardım ulaştırıyoruz. Tüm bunlar, Türkiye'nin benimsediği bütüncül yaklaşımın yansımalarıdır."

Bu yaklaşımın insanlığın ortak değerlerine dayalı, daha adil ve istikrarlı bir küresel düzenin inşasına katkı sağlamayı amaçladığını vurgulayan Ala, bu erdemli dış politikanın hakkaniyetli çözümleri tarif ederken onu mümkün kılacak yolları da gösterdiğini aktardı.

Ala, Türkiye'nin dış politikasının belirsizliklerle dolu bir dünyada yol gösterici bir pusula işlevi gördüğünü ifade etti.

