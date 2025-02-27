AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, A Haber'de soruları cevapladı, İmralı heyetinin teröristbaşı Abdullah Özalan'ın çağrısını okuması hakkında açılamada bulundu. AK Partili Ala, İmralı'dan gelen çağrıya kulak tıkanması durumunda terörle mücadelenin her dönem masada olacağının altını çizdi.

İmralı'dan gelecek açıklama ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Ala, "Türkiye'nin beklediği terörün sonlandırılması, silahların gömülmesi ve örgütün feshedilmesi. Ben bu çerçevede bir çağrı olacağını düşünüyorum. Öbür türlü anlamsız olur." dedi.

"TÜRKİYE TERÖRLE MÜCADELEYİ SINIRLARININ DIŞINA TAŞIDI"

Terörsüz bir Türkiye'nin mümkün olmasını arzu edeceklerini ifade eden Ala, "Türkiye AK Parti hükümetleri döneminde çok etkin bir biçimde terörle mücadele ediyoruz. Terörsüz Türkiye şöyle mümkün; çağrıya kulak tıkanırsa o zaman Türkiye zaten etkin bir şekilde terörle mücadele ediyor, çok önemli başarılar elde edildi. Türkiye terörle mücadeleyi sınırlarının dışına taşıdı. Mutlak bir içeride başarı sağlanmış durumda, terörsüz Türkiye hedefine terörle mücadele yöntemiyle ulaşırız." ifadelerini kullandı.

CHP LİDERİ ÖZGÜR ÖZEL'İN KOMUTANLARI HEDEF ALMASI

CHP'de Özgür Özel'in kuvvet komutanları ile ilgili yaptığı açıklamalara değinen Ala, "Özgür özel işbaşına gelince biz de CHP'de değişiklik olur diye düşündük ama CHP zihniyetinde kişiler değişse de hiçbir değişiklik olmuyor. 1940'ların zihinsel kodlaması aynen devam ediyor. Siyaset dışı odaklarla ve bilgiyle değil de dedikodu ile beslenmiş zihinlerle siyaset yapmaya çalışıyorlar. Düşünün kendisi durumu deşifre etti konuşmasında; ordunun içerisinde bazı kimselerden aldığı dedikodularla ordu komuta kademesine yakışıksız cümlelerle hitap etti. Kabul edilebilir bir şey değil. Cevabını aldı ama bundan daha önemli olan şey CHP yönetimi itibarıyla vesayet odaklarıyla iş birliği arayışı içerisinde. Oysa AK Parti döneminde vesayet odakları yok oldu." dedi.

İMRALI'NIN ÇAĞRISINA İLİŞKİN İLK YORUM

İmralı'nın terör örgütü PKK'ya silah bırakıp, kendini feshetme çağrını hakkına yorum yapan AK Partili Ala, "Çağrının sonucuna bakacağız. Terörü Türkiye'nin gündeminden çıkarmak için AK Parti ve Cumhurbaşkanımız yapılması gereken her şeyi yaptı. Çağrının sonucuna odaklanmalıyız ve sonuç önemli. Çağrıya örgüt uyacak mı? Çağrının özü silahların bırakılması ve terör örgütünün kendisini feshetmesidir. Biz sonuca bakarız. Terör örgütü, bu çağrıyı değerlendirip silah bırakır ve toplanır, kendisini feshederse Türkiye prangalarından kurtulmuş olacak" şeklinde konuştu.