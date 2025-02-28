Ala, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaretinin ardından yaptığı açıklamaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bulunduğu makamın ağırlığını ve üstlendiği sıfatların sorumluluğunu taşımaktan çok uzak, gerçeklerle bağdaşmayan, anlamsız siyasetine bir yenisi daha eklemiştir." değerlendirmesinde bulundu.



Ala, paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kendi kifayetsizliğinin partisinin içerisinde doğurduğu huzursuzluğu örtbas etmek için başkalarına iftira ve saldırı, basit bir siyasi kurnazlıktır. Bugün kameralar karşısında tamamen yalan ve iftiradan ibaret olan sözleri, kendi siyasi hayatı bakımından artık sıradanlaşmış olsa da Türkiye'nin siyasi hayatını kirletmeye maalesef devam etmektedir. Cumhur İttifakı olarak, sizin bu kirli siyasetinize rağmen 'terörsüz Türkiye' hedefine ulaşmak için yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz."