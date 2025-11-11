İSTANBUL 19°C / 13°C
Güncel

AK Partili Albayrak'tan CHP'li belediyelere anlamlı gönderme

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, CHP'li yöneticilere Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de görselinin bulunduğu anlamlı bir göndermede bulundu.

IHA11 Kasım 2025 Salı 13:25 - Güncelleme:
AK Partili Albayrak'tan CHP'li belediyelere anlamlı gönderme
ABONE OL

"Benden sonra anladığın buysa" başlığıyla yaygın ve yerel medyadan gazete manşetlerinin kullanıldığı videoda; CHP'li Eskişehir Büyükşehir, Tepebaşı ve Odunpazarı belediyelerinin son günlerde yaşanan hafif yağış sonrasında dahi ortaya çıkan altyapı eksiklikleri, belediye yöneticilerinin kriz anındaki ilgisiz tavırları, karakolluk olan CHP'liler ve TOKİ'ye yer tahsis edilmemesi gibi pek çok husus yer aldı.

Yapılan paylaşımda kullanılan manşetlerden bazıları şu şekilde: Yolsuzluklar Ortaya Dökülünce Özel Çirkinleşiyor, CHP'liler Sonunda Karakolluk Oldu, Trafiğimiz Katlanılmaz Durumda Değilmiş, TOKİ'ye yer tahsis etmediler, Şehir Sular Altında Başkanlar Çiftetellide.

