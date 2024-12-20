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  • AK Partili Ayan'dan CHP'li vekillere yerinde cevap: Çok şükür sizin değil Erdoğan'ın yanındayım
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AK Partili Ayan'dan CHP'li vekillere yerinde cevap: Çok şükür sizin değil Erdoğan'ın yanındayım

TBMM Genel Kurulu'nda CHP sıralarına tepki gösteren AK Partili Nilhan Ayan, 'Şükür ki 28 Şubat'ta ezilen kadınlarımızı milletimizin yüce Meclis'ine taşıyan Erdoğan'ın yanındayım. Ülkemizde genç kızlarımızın başörtüsüyle uğraşıldı. Lafa gelince kültürden, sanattan, ilerlemeden bahsedersiniz ama kızlarımızı kazandıkları üniversitelerin kapılarından geri çevirirsiniz ve buna da 'çağdaşlık' dersiniz' diye konuştu. Ayan'ın bu sözleri ise sosyal medyada gündem oldu.

20 Aralık 2024 Cuma 14:50 - Güncelleme:
AK Partili Ayan'dan CHP'li vekillere yerinde cevap: Çok şükür sizin değil Erdoğan'ın yanındayım
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TBMM Genel Kurulunda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 9. ve 10. maddeleri kabul edildi.

Genel Kurulda milletvekilleri, maddeler üzerinde söz alarak görüşlerini dile getirdi.

Şahsı adına söz alan AK Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan, Türkiye'nin, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde birçok sorunundan kurtulduğunu ifade ederek, "Şükür ki 28 Şubat'ta ezilen kadınlarımızı, milletimizin yüce Meclis'ine taşıyan Erdoğan'ın yanındayım. Ülkemizde maalesef onlarca yıl, kılık kıyafetiyle okumak isteyen genç kızlarımızın başörtüsüyle uğraşıldı. Lafa gelince kültürden, sanattan, ilerlemeden bahsedersiniz ama kızlarımızı kazandırdıkları üniversitelerin kapılarından geri çevirirsiniz ve buna da çağdaşlık dersiniz." dedi.

CHP'DEN BAŞÖRTÜSÜ VE KADINA SAYGISIZLIK

Bu sırada CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Ayan'ın başının açık olmasını ima ederek, "Senin başörtünü de mi çıkardılar? Sizin başörtünüzü de mi aldılar" diye laf attı.

Ayan, "Bir kadına şiddet uygulamadan dinlemeyi öğreneceksiniz, buna alışacaksınız; biz alıştıracağız sizi, merak etmeyin" derken hem başörtüsü hem de kadın bir milletvekiline yapılan saygısızlığa AK Parti sıralarından sert tepkiler geldi.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, sözlerinden dolayı Tahtasız'ı kınadığını ve özür dilemesini istediklerini söyledi.

  • AK Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan
  • Nilhan Ayan
  • tbmm

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