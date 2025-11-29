İSTANBUL 16°C / 11°C
Güncel

AK Partili başkandan Tanju Özcan'a gönderme: Biraz kumda oynasın

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü sosyal medyada kendisinin yapay zeka ile oluşturulmuş görüntüsünü paylaşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a 'Tanju Bey bu tip polemikleri çok seven bir arkadaşımız bolupostası.com sitesinden çalıntı haber. Ama benim ona tavsiyem, Akçakoca'ya gelsin, biraz kumda oynasın' dedi.

IHA29 Kasım 2025 Cumartesi 14:44 - Güncelleme:
AK Partili başkandan Tanju Özcan'a gönderme: Biraz kumda oynasın
Geçtiğimiz gün Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Bolu'ya dair açıklamalarda bulundu.

Başkan Özlü, Bolu'nun doğasını beğendiğini ifade ederek, "Tanju bey kaostan beslenen bir politika izliyor. Bizim tarzlarımız farklı. Bolu'ya gizlice gidiyorum. Kendi arabamla, Bolu'yu çok durgun gördüm. 5-6 yıldır yerinde duruyor. Bolu ve Düzce'nin birlikte çalışmasından yanayım" dedi. Bu röportajın ardından iki şehrin belediye başkanları arasında sosyal medya üzerinden atışma başladı.

"DEMEK GİZLİ GİZLİ BOLU'YA GELİYORSUN"

Bu açıklamaların üzerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Faruk Özlü'nün yapay zeka ile Bolu'ya gelişinin canlandırıldığı bir video yayımladı. Seni gidi kurnaz Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, demek gizli gizli Bolu'ya geliyorsun Sobelenmişsin ama" ifadelerini kullanarak videoyu yayımladı.

"AKÇAKOCA'YA GELSİN, BİRAZ KUMDA OYNASIN"

Katıldığı bir televizyon programı çıkışında Özcan tarafından yapay zekayla hazırlatılan video hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "O röportajda da söyledim. Tanju Bey bu tip polemikleri çok seven bir arkadaşımız bolupostası.com sitesinden çalıntı haber. Ama benim ona tavsiyem, Akçakoca'ya gelsin, biraz kumda oynasın" dedi.

Ayrıca başka bir video ile de yanıt veren Faruk Özlü, yapay zeka ile Tanju Özcan'ın heykel açılışı yaptığı videoyu ekleyerek, Düzce Belediyesi'nin çalışmalarını paylaştı.

