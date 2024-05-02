AK Parti'li Bayram, 81 ilde engelli rehabilitasyon ve yaşam merkezleri kuracaklarını bildirdi

Bayram, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Buğday Tanesi Vakfını kurduklarını açıklayarak, "Dünyada 1,5 milyar doğal üyemiz var, engelli kardeşimiz. Hep beraber onlara hizmet edeceğiz." diye konuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile "Buğday Tanesi Engelsiz Yaşam Köyü"nü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile ise "Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi"ni hayata geçirdiklerini anlatan Bayram, "Burada 6 Şubat depremlerinde engelli kalan 12 bin kardeşimizin ortezini, protezini yapmaya başladık. Gazze'den gelen engelli kardeşlerimizin de protezlerini yapıyoruz." diye konuştu.

Bayram, İsrail ordusunun saldırısında yaralanarak sağ bacağını kaybeden TRT Arapça kameramanı Sami Şehade ile de bağlantıya geçeceklerini söyledi.

Avrupa Ekonomik Senatosu fahri senatörlüğüne layık görüldüğünü anlatan Bayram, "Ülkem adına Avrupa Parlamentosuna teşekkür ediyorum. Verecekleri kaynaklarla, hibelerle hayalim olan 81 ilimizde engelli rehabilitasyonu ve yaşlı yaşam merkezini hayata geçirerek insanlığa hizmet edeceğim." dedi.

Vatikan'da dün, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile bir araya geldiğini belirten Bayram, Türk halkının dünyada savaşların ve Gazze'de akan kanın durması noktasındaki çağrısını ilettiğini söyledi.

Papa Franciscus'a, "Ruhani liderlerin bu işe sahip çıkması gerek" dediğini aktaran Bayram, "Yakmanın, yıkmanın kolay olduğunu ama yapmanın çok zor olduğunu anlattık. Dünyadaki bu savaş ikliminin nice canları aldığını, nicelerini engelli bıraktığını, yaşlı nüfusun her geçen gün arttığını bundan dolayı bütün dünyanın engelli ve yaşlı bakanlığı kurması gerektiğini belirttim." ifadelerini kullandı.