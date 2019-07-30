AK Partili belediye başkanı araya girdi, husumetli aileler barıştı
Diyarbakır Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale, yaklaşık 1 hafta önce yaşanan bir olaydan ötürü aralarında husumet bulunan Enç ve Anar ailelerini barışma yemeğinde bir araya getirdi.
- Şeyhmus Çakan/24 TV
Diyarbakır’da Enç ve Anar aileleri arasında yaklaşık 1 hafta önce başlayan husumet Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale, işadamı Mücahit Can, Hüseyin Bektaş, Aziz Doğan’ın girişimleri sonucu barış yemeğiyle sona erdirildi.
Hani Belediye Başkanı Lale, yaşamı ve Türk Siyasi hayatı boyunca kardeşlik, aile, barış ve huzur üzerine çaba sarf ettiğini belirterek, ‘’Devletimiz ve bölgemiz insanlarının barış ve huzur içerisinde yaşamaları en büyük arzumuzdur’’ dedi.
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