Güncel

AK Partili belediye başkanı trafik kazası geçirdi

Demirci Belde Belediye Başkanı Cahit Onar'ın içinde bulunduğu araç, Kırıkkale'de kaza yaptı. Yaralanan Onar, tedavi altına alındı.

IHA19 Eylül 2025 Cuma 12:24 - Güncelleme:
AK Partili belediye başkanı trafik kazası geçirdi
S.Ö. idaresindeki 35 GB 9150 plakalı otomobil ile A.A. yönetimindeki 43 KG 444 plakalı otomobil Kırıkkale-Ankara D200 karayolunun 23'üncü kilometresinde çarpıştı.

Kazada Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Demirci Belediye Başkanı Cahit Onar yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan Onar, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Engin Pehlivanlı, hastanede ziyaret ettiği Başkan Onar'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

