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AK Partili belediyeye yönelik iftira tutmadı! Özgür Özel tek ihaleyi çift görmüş

CHP yalan ve iftira dolu eylemlerine bir yenisini daha ekledi. Bahçelievler Belediyesi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gündeme getirdiği yolsuzluk iddiasına ilişkin yaptığı açıklamada, 'İddialar gerçeği yansıtmamaktadır' dedi. Belediyeden yapılan açıklamada, bu yıl sadece bir ihale gerçekleştirildiği vurgulandı.

İHA28 Mayıs 2025 Çarşamba 15:20 - Güncelleme:
AK Partili belediyeye yönelik iftira tutmadı! Özgür Özel tek ihaleyi çift görmüş
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Bahçelievler Belediyesi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yolsuzluk iddiasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Bu iddia tamamen asılsızdır. 2024 yılında Belediyemiz tarafından Kent Temizliği Araç Kiralama Hizmeti için yalnızca bir adet ihale yapılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de yaptığı konuşmasında Bahçelievler Belediyesi'nin ihalede yolsuzluk yaptığını iddia etmişti. İddialar üzerine Bahçelievler Belediyesi yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, 27 Mayıs 2025 tarihinde Parti Grubu'nda yaptığı konuşmada Belediyemize yönelik mesnetsiz ve gerçekle bağdaşmayan iddialarda bulunmuştur. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapma zarureti doğmuştur. Sayın Özel'in iddiası özetle, belediyemizin kent temizliği hizmeti kapsamında aynı işe ilişkin iki ayrı ihale yaptığı ve bu ihalelerde bir firmaya haksız imtiyaz tanındığı yönündedir. Bu iddia tamamen asılsızdır. 2024 yılında Belediyemiz tarafından Kent Temizliği Araç Kiralama Hizmeti için yalnızca bir adet ihale yapılmıştır. Bu ihalenin EKAP kayıt numarası 2024/799746'dır ve ihale ilanında açıkça belirtildiği üzere bu hizmet ihalesi şoförsüz olarak gerçekleştirilmiştir. Söz konusu uygulamanın gerekçesi, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ilgili maddesi uyarınca, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımının artık belediyemiz bünyesinde yapılamamasıdır. Bu nedenle kent temizliği işinde çalışacak personel ve şoförler, 2018 yılında kurulan belediye şirketimiz üzerinden istihdam edilmektedir. İddia edildiği gibi belediyemizce ikinci bir ihale yapılması kanunen mümkün değildir ve böyle bir işlem söz konusu olmamıştır. Ayrıca, Sayın Özel'in asılsız ve iftira niteliğindeki iddialarıyla ilgili olarak yasal ve hukuki yollara başvurulduğunu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" ifadelerini kullandı.

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