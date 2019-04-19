AK Partili Canikli'den, Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili Meclis araştırması talebi
AK Parti'li Nurettin Canikli, Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili Meclis araştırması talebinde bulundu.
11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın şüpheli ölümü Meclis gündemine taşındı.
Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin tartışmalarda adı geçen AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli'nin de aralarında bulunduğu bir grup milletvekilinin imzasıyla Meclis araştırması talep edildi.
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