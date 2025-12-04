İSTANBUL 17°C / 10°C
Güncel

AK Parti'li Çankırı'dan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'a eleştiri: Körfezin temizliğinden siz sorumlusunuz

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı eleştirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'ın her sorunda hükümeti eleştirmesine tepki gösteren Çankırı, 'Körfezin temizliğinden siz sorumlusunuz, bertaraf tesislerini kurmak sizin sorumluluğunuz, atığı toplamak, suyu yönetmek, çevreyi korumak sizin göreviniz.' dedi.

4 Aralık 2025 Perşembe 17:28
AK Parti'li Çankırı'dan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'a eleştiri: Körfezin temizliğinden siz sorumlusunuz
Çankırı, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 2018'den bu yana İzmir'i karış karış gezdiğini ve vatandaşların sorunlarını dinlediğini belirtti.

Şehirdeki ortak sorunları ulaşımdaki plansızlık, altyapının ihmal edilmesi, çöp ve su yönetimindeki krizler olarak sıralayan Çankırı, şunları söyledi:

"Bunlar tesadüf değil, bu aksaklıklar da kendiliğinden oluşmadı. Görmezden gelindikçe büyüdü, kar topu gibi kocaman hale geldi. Ötelendikçe de çok büyük krizlere çevrildi. Bu karşımızdaki teknik arızalardan ziyade yönetim eksikliğinin de sistematik hale gelmesinden kaynaklandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ne yazık ki göreve geldiği günden bu yana her sorun karşısında merkezi hükümeti suçluyor. Körfez koksa 'yetki bizde değil', su kesilse 'DSİ sorumlu', çöp dağları büyüse 'bakanlık yer göstermedi', kent içi trafik kitlense 'Ulaştırma Bakanlığı yapmadı.' Peki 30 tane diğer büyükşehir belediye başkanı ne yapıyor? Bütün yaz Türkiye İzmir'i konuştu. İzmir'in çöp, su, körfez problemini konuştu. İzmir'de kent yaşamına doğrudan etkileyen tüm temel hizmetler açık ve tartışmasız bir şekilde bizzat İzmir Büyükşehir Belediyesinin kendi görev alanıdır. Körfezin temizliğinden siz sorumlusunuz, bertaraf tesislerini kurmak sizin sorumluluğunuz, atığı toplamak, suyu yönetmek, çevreyi korumak sizin göreviniz."

Çankırı, Belediye Kanunu ile Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nda, "belediye başkanının görevlerini" içeren maddelerin yazılı olduğu tabloları Tugay'ın ofisine kargo ile göndereceğini belirterek, "Bu bir ofis hediyesi değil aslında bu görevin adresini gösteren çok büyük bir somut hatırlatmadır." diye konuştu.

