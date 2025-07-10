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AK Partili Çelik'ten Ayasofya mesajı: Duaların yükseldiği kimliğine yeniden kavuştu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılışının beşinci yılında yaptığı açıklamada 'Milletimizin dualarında yer alan Ayasofya Camii, duaların yükseldiği kimliğine kavuştu yeniden.' ifadelerini kullandı.

AA10 Temmuz 2025 Perşembe 12:20 - Güncelleme:
AK Partili Çelik'ten Ayasofya mesajı: Duaların yükseldiği kimliğine yeniden kavuştu
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ayasofya Camii, asli kimliğiyle beşinci yılını yaşıyor. Milletimizin Ayasofya Camii özlemini tarihi kararla gerçekleştiren Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımızı sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ayasofya Camii, Cumhurbaşkanı'mızın kararıyla 2020 yılında yeniden ibadete açıldı. Milletimizin dualarında yer alan Ayasofya Camii, duaların yükseldiği kimliğine kavuştu yeniden. Bu tarihi kararın neticesinde Ayasofya Camii asli kimliğiyle beşinci yılını yaşıyor. Milletimizin Ayasofya Camii özlemini tarihi kararla gerçekleştiren Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımızı sunuyoruz."

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