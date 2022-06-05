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AK Parti'li Çelik'ten 'Dünya Çevre Günü' mesajı: Doğa rakibimiz değil, kader arkadaşımızdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Dünyayı kirleten eylemler zihinlerde başlıyor. Doğaya hürmet eden bir akıl yürütme ve bilincin her alana yayılması lazım” dedi.

IHA5 Haziran 2022 Pazar 12:21 - Güncelleme:
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Doğa rakibimiz değil, kader arkadaşımızdır. Çevre bilinci ve siyaseti en önemli başlıklarımızdan biridir. 5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle daha yaşanılabilir bir gelecek için doğayı koruma konusundaki kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Doğa yuvamızdır. Doğanın sadece korunması yetmez. Kaybedilenleri kazanmaya da odaklanmalıyız. Dünyayı kirleten eylemler zihinlerde başlıyor. Doğaya hürmet eden bir akıl yürütme ve bilincin her alana yayılması lazım."

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