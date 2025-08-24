İSTANBUL 29°C / 21°C
  AK Partili Çelik'ten 'Fırat Kalkanı'' paylaşımı... ''Milli güvenliğimizin pazarlık konusu olmadığını gösterdik''
Güncel

AK Partili Çelik'ten 'Fırat Kalkanı'' paylaşımı... ''Milli güvenliğimizin pazarlık konusu olmadığını gösterdik''

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 9. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu. AK Partili Çelik, paylaşımında 'Milli güvenliğimizin pazarlık konusu olmadığını ve vatanımıza tehdit sözkonusu olursa her türlü bedeli ödemeye ve en yakıcı cevabı vermeye hazır olduğumuzu gösterdik.' ifadelerini kullandı.

24 Ağustos 2025 Pazar 14:59
AK Partili Çelik'ten 'Fırat Kalkanı'' paylaşımı... ''Milli güvenliğimizin pazarlık konusu olmadığını gösterdik''
ABONE OL

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 9. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Yakın bölgemize dönük emperyalist planların başında sınırı bölgelerimize yakın yerlerde "terör devletçikleri" kurmak vardı. Terör örgütlerini kullanarak bölgemizi istikrarsızlaştırmaya çalışan ve milli güvenliğimizi tehdit eden odakların "adreslerini" ve "araçlarını" net bir şekilde teşhis ettik. Cumhurbaşkanımız bu odaklara karşı tavizsiz bir irade ortaya koydu. Cumhurbaşkanımız bu tavizsiz iradesini "bir gece ansızın gelebiliriz" diye ifade etti.

Bizi Suriye'deki terör örgütleri üzerinden tehdit edenlere karşı, Cumhurbaşkanımızın Başkomutan olarak kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne emir vermesiyle, "bir gece ansızın" Fırat Kalkanı Harekatı gerçekleşti. Ülkemizi Suriye üzerinden tehdit eden terör örgütlerine ve arkalarındaki "emperyalist adresler"e gereken cevap verildi.

Böylece bir kere daha milli güvenliğimizin pazarlık konusu olmadığını ve vatanımıza tehdit sözkonusu olursa her türlü bedeli ödemeye ve en yakıcı cevabı vermeye hazır olduğumuzu gösterdik.

Fırat Kalkanı Harekâtı'nın 9'uncu yıl dönümünde, tarihi şan ve şereflerle dolu Türk Silahlı Kuvvetlerimizi selamlıyoruz.

Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı hayat diliyoruz.

