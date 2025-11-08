İSTANBUL 22°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Kasım 2025 Cumartesi / 18 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2134
  • EURO
    48,8967
  • ALTIN
    5434.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AK Partili Çelik'ten Karabağ Zaferi paylaşımı: Kardeşliğimiz ebediyyen yaşasın
Güncel

AK Partili Çelik'ten Karabağ Zaferi paylaşımı: Kardeşliğimiz ebediyyen yaşasın

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Karabağ'ın azadlığı için fedakarlıkla destan yazan kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyoruz. “İki devlet, tek millet” kardeşliğimiz ebediyyen yaşasın.' ifadelerini kullandı.

AA8 Kasım 2025 Cumartesi 11:13 - Güncelleme:
AK Partili Çelik'ten Karabağ Zaferi paylaşımı: Kardeşliğimiz ebediyyen yaşasın
ABONE OL

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Karabağ Zaferi'nin 5. yılını kutladı.

Çelik, NSosyal hesabından Karabağ Zaferi'nin 5. yılına ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Can ve kardeş Azerbaycan'ın Zafer Günü kutlu olsun. Karabağ'ın azadlığı için fedakarlıkla destan yazan kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyoruz. 'İki devlet, tek millet' kardeşliğimiz ebediyen yaşasın."

ÖNERİLEN VİDEO

ABD'de kargo uçağı faciası: Felaket anı anbean kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.