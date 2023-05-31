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  • AK Partili çocuğa 'Köpeklere ekmek satmıyoruz' demişti: O fırıncı tutuklandı
Güncel

AK Partili çocuğa 'Köpeklere ekmek satmıyoruz' demişti: O fırıncı tutuklandı

İstanbul Sultangazi'de bir fırın sahibi, ekmek almaya gelen çocuğun 'Reis' diye bağırması üzerine 'Köpeklere ekmek satmıyoruz' diyerek hakaretler yağdırmıştı. Hakkında soruşturma başlatılan fırıncı tutuklandı.

31 Mayıs 2023 Çarşamba 16:45 - Güncelleme:
AK Partili çocuğa 'Köpeklere ekmek satmıyoruz' demişti: O fırıncı tutuklandı
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İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir dükkâna ekmek almak için giden çocuk, AK Partili olduğu anlaşılınca dükkân sahibinin hakaretlerine maruz kaldı.

"KÖPEKLERE EKMEK SATMIYORUZ"

Çocuk dükkândan da kovulunca olayı ailesine anlattı. Çocuğun yakınları dükkân sahibine tepki göstermek için dükkâna gidince bu sefer dükkân sahibinin bıçaklı tehditlerine maruz kaldı.

HAKARET EDİP, BIÇAK GÖSTERDİ!

Görüntülerde dükkan sahibinin "Köpeklere ekmek satmıyoruz" dediğini itiraf ettiği de görülüyor. İlçenin bulunduğu belediye ise olayla ilgili harekete geçti ve dükkanın ruhsatını iptal etti.

FIRINCI TUTUKLANDI

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı devreye girdi.

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