İSTANBUL 21°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mayıs 2023 Salı / 11 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,3984
  • EURO
    21,8979
  • ALTIN
    1284.33
  • BIST100
    4951.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AK Partili çocuğu hakaret edip kovan fırın sahibi gözaltına alındı
Güncel

AK Partili çocuğu hakaret edip kovan fırın sahibi gözaltına alındı

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, Sultangazi'de ekmek almak isteyen çocuğu Cumhurbaşkanı lehine tezahürat yaptığı gerekçesiyle hakaret ederek kovduğu iddia edilen fırın sahibinin gözaltına alındığını bildirdi.

IHA30 Mayıs 2023 Salı 19:51 - Güncelleme:
AK Partili çocuğu hakaret edip kovan fırın sahibi gözaltına alındı
ABONE OL

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sultangazi'deki bir fırında 29 Mayıs günü ekmek almak isteyen çocuğa Cumhurbaşkanı lehine tezahürat yaptığı gerekçesiyle ekmek satmayan ve hakaret ederek kovduğu iddia edilen fırın sahibi şüpheli K.Y. hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ve 'silahla tehdit' suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

ÇOCUĞUN YAKINLARINA DA BIÇAK GÖSTERİP TEHDİT ETTİĞİ İDDİASI

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, "29 Mayıs 2023 günü Sultangazi ilçesinde işlettiği fırından ekmek almak isteyen çocuğa Cumhurbaşkanı lehine tezahürat yapmasını gerekçe göstererek ekmek satmayan ve durumu sormak için bilahare iş yerine gelen çocuğun yakınlarına da bıçak gösterip tehdit eden fırın sahibi şüpheli K.Y. hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ve 'bıçakla tehdit' suçlarından derhal soruşturma başlatılmış ve şüpheli soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.