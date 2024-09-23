AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 24 TV'de Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sunumuyla yayınlanan Arafta Sorular programında açıklamalarda bulundu.

"TÜM PARTİYE MAL EDİLMESİNİ DOĞRU BULMUYORUM"



AK Partili Dağ, "Siyaset yapan aktör arkadaşlar ya da teşkilattaki kişileri ve başkanları bilen biri olarak mümkün olduğunca anlamaya çalışıyoruz. Kibirlenecek bir durum yok, münferit olaylar elbette bir tortu bırakıyor fakat bunun tüm partiye mal edilmesini doğru bulmuyorum. 23 yılın 22 yılını iktidarda geçirmiş bir siyasi partiyiz. Burada arkadaşların söylem hataları ya da yanlış bir takım durumlar olabilir. Bu konularda reaksiyon göstermek gerekir. Bizim kitlemiz bu konuda en hassas olan kitledir. Olaya müdahale etme konusunda parti reaksiyon gösteriyor mu buna bakmak lazım. Yıllardır parti içinde olan biri olarak gerekli hassasiyeti gösteriyoruz diyebilirim." dedi.

'CENAZEDE CHP GENEL BAŞKANININ BÖYLE BİR HAREKET YAPMASI TÜRKİYE SİYASETİ AÇISINDAN KARA BİR LEKEDİR.'



CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in işgalci İsrail tarafında şehit edilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenaze töreninde yaptığı harekete değinen AK Partili Dağ, " Gazze aklımız ve vicdanımızdır. Hiçbir seçim sonucunu düşünmeksizin arkasında durduğumuz bir meseledir. İşin doğrusu hayata bakışımızı ortaya koyan bir süreçtir. Cenazede CHP genel başkanının böyle bir hareket yapması Türkiye siyaseti açısından kara bir lekedir. Bu işin ortaya çıkarılması için uluslararası alanda yapılacak mücadele bizim vazifemiz ve her şeyin ötesinde mecburiyetimizdir. Aynı zamanda Ayşenur Hanım'ın canıyla mücadele etmesi nesillere anlatacağımız en önemli hususlardan biridir." ifadelerini kullandı.

'Kimsenin bunu siyaset malzemesi yapma hakkı yok.'

Dağ sözlerine şöyle devam etti;

"Cenazenin bir adabı vardır. Ayşenur Hanım'a devlet töreni yapıldı. Yapılması gereken yapıldı. Ailesi süreçler konusunda bilgilendirildi. Biz onların metanetine şahit olduk. Cenazede Meclis Başkanı konuştu. Başkanlık makamı olarak zaten bağımsız bir makam. Hükümet adına da Cumhurbaşkanı Yardımcısı, bakanların hepsi, siyasi parti genel başkan ve vekilleri vardı. Cenaze edep adabına aykırı olacak şekilde CHP Başkanı Özgür Özel'in bir çıkışı oldu. Ne konuşacaktı bilmiyoruz. Gerçekten çoğu kimsenin yapmadığı ya da yapamadığı bir şeyi Ayşenur Hanım yapmış. Bunu siyaset malzemesi yaparak Deniz Gezmiş'e benzetmek hiç yakışmadı. Kimsenin bunu siyaset malzemesi yapma hakkı yok. Bazıları Filistin'i seçim dönemi malzeme haline getirse de ne AK Parti'yi ne de Recep Tayyip Erdoğan'ı davasında sorgulama hakkı yoktur. Siyasi hayatı bu konuda bedel ödemek ile geçmiş bir lider ve partisiyiz biz. 'One minute' çıkışı bir proje çıkışı değil. O çıkıştan sonra bize karşı yapılan hamleler herkesin aklındadır."



'22 yıldır iktidarda geçirdiğimiz bir tecrübemiz var. Biz bu değişimi bugüne kadar başaramamış olsaydık, bugünlere gelmemiz de çok kolay olmazdı.'

"Değişim sadece kabinede ki kişilerin değişimi, parti yönetimindeki kişilerin değişimi midir, yoksa bir makas değişikliği midir? Seçimden sonra buradaki mesajı anlamayacak bir durumumuz yok. Kongre sürecine tam zamanında başladık. Dün ve bugün ilçelerde delege seçimleri yapıldı. Ekim ayında beldeler başlayacak.

Mart - Nisan ayları gibi büyük kongre aşamasına gelmiş oluruz diye düşünüyoruz. Teşkilat başkanlığımız illerde bazı değişimlere gitti. Bu güne kadar değişim yaparken çok görev yapmış arkadaşlarımız oldu. Amacımız bu güne kadar görev yapmış arkadaşlarımızı rencide etmeden değişimini başarabilmek, hayata geçirebilmektir. 23 yıllık siyasi partiyiz, aslında 23 yıl bir insan ömrü yönünden bakacak olursanız genç bir yaş. 22 yıldır iktidarda geçirdiğimiz bir tecrübemiz var. Biz bu değişimi bugüne kadar başaramamış olsaydık, bugünlere gelmemiz de çok kolay olmazdı. Değişime dönük teorik altyapıyı büyük bir reform yapmış gibi sunan CHP'nin üç dönem kuralı diye ortaya koymuş olduğu şeyi biz yıllardır hem uygulamışız ve tüzüğümüze koymuşuz. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte bundan önce de olduğu gibi bayrak yarışı dediğimiz değişimler yaşanacaktır. Bu parti yönetiminde de olacaktır, cumhurbaşkanımızın takdirine göre kabinelerde de olacaktır. "

"Suçu başkasında bulmazdım"

AK Parti'li Dağ tapu teslim törenine katıldı: Emeği de mücadeleyi de bırakmayacağız

Gençler, İnsan Hakları Eğitim Kampı'nda hem öğrenip hem eğleniyorlar