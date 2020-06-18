İHA 18 Haziran 2020 Perşembe 15:26 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 15:27

AK Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir’de bugün polis operasyonuyla yakalanan, DHKP/C terör örgütünün üye olmaktan tüm dünyada kırmızı bültenle aranan ve örgütün para kasası olduğu ifade edilen M.S.D. hakkında çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

"DHKP-C’NİN KASASI; CHP’NİN İZMİR ESKİ İL BAŞKAN YARDIMCISI YAKALANDI"



AK Partili Hamza Dağ, “DHKP-C’nin kasası; CHP’nin İzmir eski İl Başkan Yardımcısı yakalandı. Eşi ise eski ilçe başkanı... Sistematik olarak terörist gruplara yakınlaştırdıkları CHP’de, uyguladıkları proje meyvelerini veriyor. Savunmanızı bekliyoruz; dönemin koşulları mı, aktif görevi bulunmaması mı?” diye yazdı.

OPERASYONUN DETAYLARI



Tüm dünyada kırmızı bültenle aranan DHKP/C’li M.S.D.’nin İzmir’de olduğu bilgisine ulaşan İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düğmesine bastı. Aynı zamanda örgütün kasası olduğu da ifade edilen M.S.D.’ye Bornova ilçesinde operasyon yapıldı. İzmir polisinin başarılı operasyonuyla yakalanan zanlı, emniyete götürülmüştü.