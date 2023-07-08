İSTANBUL 24°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Temmuz 2023 Cumartesi / 20 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0402
  • EURO
    28,5849
  • ALTIN
    1612.21
  • BIST100
    6187.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AK Parti'den sert tepki... İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden kilisede parti yapılmasına onay!
Güncel

AK Parti'den sert tepki... İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden kilisede parti yapılmasına onay!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'de kilisede parti verilmesine ilişkin, 'Hangi inançtan olursa olsun bu topraklarda bir mabede yönelik saygısızlık kabul edilemez.' ifadesini kullandı.

AA8 Temmuz 2023 Cumartesi 18:03 - Güncelleme:
AK Parti'den sert tepki... İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden kilisede parti yapılmasına onay!
ABONE OL

Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesinin kullanımındaki Aziz Vukolos Kilisesi'nde alkollü içecek tüketilerek düzenlendiği iddia edilen eğlence görüntülerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Görüntülerin sadece kentteki Rum vatandaşları değil, kendilerini de rahatsız ettiğini belirten Dağ, şu ifadeleri kullandı:

"Hangi inançtan olursa olsun bu topraklarda bir mabede yönelik saygısızlık kabul edilemez. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve yöneticilerinin ortaya çıkan görüntülerden dolayı ülkemizde yaşayan Rum vatandaşlarımıza ve tüm İzmirlilere bir özür borcu bulunmaktadır. Geçmişte mabetlere dönük yaklaşımı nedeniyle toplum nezdinde sabıkalı olan CHP'nin her bir siyasetçisinin bu gibi durumlar için üst düzey hassasiyet göstermesi gerekmektedir. Değerleri görmezden gelmek, kitlelere ve topluma hakarettir. Umuyoruz ki bundan sonraki organizasyonlarda daha hassas olurlar."

  • Hamza Dağ
  • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı
  • İzmir kilise partisi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.