AK Partili Dağ'dan Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına cevap: Zırvadan ibaret

Kılıçdaroğlu, grup toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik asılsız ithamlarda bulundu. Kılıçdaroğlu iftiralarını sosyal medya hesabından da paylaştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kılıçdaroğlu'na çok sert bir şekilde cevap verdi.

"ZIRVADAN İBARET"

"Kemal Kılıçdaroğlu bildiğimiz gibi" ifadesini kullanan Dağ, "Neyse ki artık kendi tabanı bile onu ciddiye alıp dinlemiyor. Kendisi artık siyasi meftadır. Gündeme gelmek için söylediği sözler zırvadan ibarettir." dedi.

"HIRSIZIN KİM OLDUĞUNU MİLLETİMİZ SİZE GÖSTERDİ"

AK Partili Dağ, Kılıçdaroğlu'nun attığı iftiraya cevap olarak şu ifadeleri kullandı:

"Ayrıca sayın Kılıçdaroğlu, geçmişte yaptığınız bir açıklamada 'Hırsızdan Cumhurbaşkanı olmaz' demiştiniz. Hırsızın kim olduğunu milletimiz 28 Mayıs'ta size gösterdi. Tabi ki anlayabilirseniz..."