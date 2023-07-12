İSTANBUL 31°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Temmuz 2023 Çarşamba / 24 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0701
  • EURO
    28,878
  • ALTIN
    1619.5
  • BIST100
    6362.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AK Partili Dağ'dan Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına cevap: Zırvadan ibaret
Güncel

AK Partili Dağ'dan Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına cevap: Zırvadan ibaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iftira dolu sözler sarfetti. Kılıçdaroğlu'nun sözlerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan cevap geldi. Hamza Dağ, Kılıçdaroğlu'nun artık siyasi mevta olduğunu ifade ederek 'Gündeme gelmek için söylediği sözler zırvadan ibarettir.' dedi.

12 Temmuz 2023 Çarşamba 00:37 - Güncelleme:
AK Partili Dağ'dan Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına cevap: Zırvadan ibaret
ABONE OL

Kılıçdaroğlu, grup toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik asılsız ithamlarda bulundu. Kılıçdaroğlu iftiralarını sosyal medya hesabından da paylaştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kılıçdaroğlu'na çok sert bir şekilde cevap verdi.

"ZIRVADAN İBARET"

"Kemal Kılıçdaroğlu bildiğimiz gibi" ifadesini kullanan Dağ, "Neyse ki artık kendi tabanı bile onu ciddiye alıp dinlemiyor. Kendisi artık siyasi meftadır. Gündeme gelmek için söylediği sözler zırvadan ibarettir." dedi.

"HIRSIZIN KİM OLDUĞUNU MİLLETİMİZ SİZE GÖSTERDİ"

AK Partili Dağ, Kılıçdaroğlu'nun attığı iftiraya cevap olarak şu ifadeleri kullandı:

"Ayrıca sayın Kılıçdaroğlu, geçmişte yaptığınız bir açıklamada 'Hırsızdan Cumhurbaşkanı olmaz' demiştiniz. Hırsızın kim olduğunu milletimiz 28 Mayıs'ta size gösterdi. Tabi ki anlayabilirseniz..."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.