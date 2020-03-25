İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,4172
  • EURO
    6,9416
  • ALTIN
    318.91
  • BIST100
    88690
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AK Partili Durgut: Koronavirüs, sigara içenlerde 14 kat daha fazla görülüyor
Güncel

AK Partili Durgut: Koronavirüs, sigara içenlerde 14 kat daha fazla görülüyor

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, 'Eldeki vakalar incelendiğinde zatürreyle seyreden veya ölümle sonuçlanan Covid-19 vakalarının sigara içenlerde 14 kat daha fazla olduğu görülmüştür' dedi.

DHA25 Mart 2020 Çarşamba 13:57 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 13:57
ABONE OL

AK Partili Durgut, yaptığı yazılı açıklamada, tütün ürünlerinin bağışıklık sistemini baskılayarak vücudun enfeksiyonlarla savaşma kabiliyetini zayıflattığını bildirdi. Dünya Sağlık Örgütünün nargile kullanımını yasaklanmasını önerdiğini kaydeden Durgut, "Bu önerilerin ışığında ülkemizde nargile kafelerin korona salgınını önleme kapsamında kapatılması çok yerinde bir müdahale olmuştur" dedi.

'ANALİZLER ÖNEMLİ İPUÇLARI VERİYOR'

Sigara içmenin parmakların dudakla temas etme sıklığı nedeniyle virüsün elden ağıza bulaşma ihtimaline de işaret eden Durgut, şunları kaydetti:

"Çin’de koronavirüs nedeniyle gerçekleşen ölüm ve zatürre vakaları ile ilgili analizler sigaranın ağırlaştırıcı rolü hakkında önemli ipuçları içeriyor. Eldeki vakalar incelendiğinde zatürreyle seyreden veya ölümle sonuçlanan Covid-19 vakalarının sigara içenlerde 14 kat daha fazla olduğu görülmüştür."

Durgut ayrıca, tütün ürünleri kullanımının koronavirüsten korunma konusunda büyük bir risk teşkil ettiğini, bu süreçte 171 sigara bırakma hattı ve birakabilirsin.org’dan destek alınabileceğini söyledi

Dalgalar mendireği aştı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye'nin sayesinde elde ettik
Türkiye'nin sayesinde elde ettik

Türkiye'nin sayesinde elde ettik

Putin'den kritik Suudi Arabistan kararı
Putin'den kritik Suudi Arabistan kararı

Putin'den kritik Suudi Arabistan kararı

Koronavirüs salgını... Nisan ayını işaret etti ve ekledi: Daha zorlu geçecek
Koronavirüs salgını... Nisan ayını işaret etti ve ekledi: Daha zorlu geçecek

Koronavirüs salgını... Nisan ayını işaret etti ve ekledi: Daha zorlu geçecek

Elinde veri varsa açıklamıyorsan ahlaksızlıktır
Elinde veri varsa açıklamıyorsan ahlaksızlıktır

Elinde veri varsa açıklamıyorsan ahlaksızlıktır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.