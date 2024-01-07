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AK Partili Faruk Çelik'in acı günü

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in annesi Hadise Çelik, hayatını kaybetti. Çelik, 15 gün içinde hem baba hem de anne acısı yaşadı.

IHA7 Ocak 2024 Pazar 11:23 - Güncelleme:
AK Partili Faruk Çelik'in acı günü
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Bursa Milletvekilliği de yapan, eski bakanlardan AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in annesi Hadise Çelik vefat etti. Geçtiğimiz ay babası Hacı Yaşar Çelik'i kaybeden Çelik, bugün de annesi Hadise Çelik'in vefat etmesinin üzüntüsünü yaşadı. 15 gün içinde hem babasını hem de annesi vefat eden Çelik'e sevenleri sosyal medyadan başsağlığında bulundu.

Hadise Çelik, bugün ikindi namazını müteakip Bursa Yıldırım Beyazıt Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Baruthane Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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