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AK Partili Göka'dan boykot çağrısı: Çok büyük bir etki yaratır

24 TV Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını yanıtlayan AK Parti Konya Milletvekili ve Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Meryem Göka, “Boykot etsem benden ne olur?” birçok konuda bunu söylüyoruz ama hepimiz her şeyden sorumluyuz. Ve herkesin kendi sorumluluğunu yerine getirme durumu olursa çok büyük bir etki yaratır.' dedi.

11 Kasım 2024 Pazartesi 11:57 - Güncelleme:
AK Partili Göka'dan boykot çağrısı: Çok büyük bir etki yaratır
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AK Parti Konya Milletvekili ve Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Meryem Göka, 24 TV'nin sevilen programı Arafta Sorular'da Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını yanıtladı.

'BOYKOT ETSEM BENDEN NE OLUR?"

Ülkemizde boykotun ne kadar önemli olduğunu yeterince anlayabildik mi diye düşünüyorum. Boykot dünyada çok büyük bir güç. Almanya antisemitizm ile mücadele önergesi geçirdi. Bu bütün partilerin imzasıyla oldu. Dolayısıyla karşı tarafa bir yaptırım olmuş oluyor. 'Boykot etsem benden ne olur?" birçok konuda bunu söylüyoruz ama hepimiz her şeyden sorumluyuz. Ve herkes kendi sorumluluğunu yerine getirme durumu olursa çok büyük bir etki yaratır. Ben bu çalışmanın etkili olduğunu düşünüyorum. Herkes bireysel olarak bir katkı sunabilir. Alternatif ürünlerin çoğalması gerekiyor. Vicdani olarak sorumluluğumuzun arttığını düşünüyorum.

'GAZZE DAVASI HEPİMİZİ İLGİLENDİREN BİR DAVA. BU DAVA BÜTÜN MÜSLÜMANLARI İLGİLENDİRİYOR.'

Gazze bizim meselemiz değilmiş gibi görünüyor ama bizi ilgilendiriyor. Kudüs ve Mescid-i Aksa bizim kırmızı çizgimizdir. Filistin davası bizim davamızdır. Toplumun çoğu kesiminde öyle göründüğünü düşünüyorum. Bu dava bütün Müslümanları ilgilendiriyor. 7 Ekim'de başlamış gibi görünen ama çok evvelden başlayan korkunç bir soykırıma tanık oluyoruz.

  • Meryem Göka
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