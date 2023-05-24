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AK Partili Göksu'dan İmamoğlu'na tepki: İstanbul'u unuttu

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren AK Partili Göksu, 'Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı talebinden sonra İstanbul'u unuttu. İstanbul vekaletle yönetilebilecek bir kent değil.' ifadelerini kullandı.

24 Mayıs 2023 Çarşamba 03:46 - Güncelleme:
AK Partili Göksu'dan İmamoğlu'na tepki: İstanbul'u unuttu
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İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

AK Partili Göksu, "Bize proje olarak gelen borçlanmadan başka bir şey gelmedi bugüne kadar. İstanbul adına bugüne kadar hangi projeyi getirdiniz de biz karşı olduk. Ben yüzlerine karşı söyledim." dedi.

Katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan AK Partili Göksu, şu ifadeleri kullandı:

14 Mayıs seçimlerinde algının, olguya dönüştürülmesi istendi. Seçim günü sanal algının, olguya dönüşmediğini gördük.

Seçim akşamı İBB Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın toplumu aldatan açıklamalarında, "13. Cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu" dediler. Sanal algı olguya dönüşmeyince şaşırdılar.

Dünya büyük bir krizden çıktı. Dünya bu krizden çıkarken biz krizi en az zayiatla atlatan ülkelerden olduk. Türkiye bu büyük atmosfer içerisinde kendi toplumunu başkalarına mahkum etmeden süreci ciddiyetle yönetme başarısını ortaya koydu.

"İKİNCİ TURDA BİZİM TABANIMIZDA SEÇİME KATILIM AZALMAYACAKTIR"

İlk turda sokakta heyecan fazlaydı. İkinci turda bizim tabanımızda seçime katılımın azalacağını düşünmüyorum. Bizim tabanımızda Cumhurbaşkanımıza oy veren kardeşlerimizin hepsi bu oyun ne anlama geldiğini, sadece bir riyaset meselesi olmadığını, bunun Türkiye'nin geleceği olduğunu sandıklardaki yığılmada gösterdi. Birinci tura göre ikinci tur çok daha heyecanlı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bütün kurgusu bir algı yönetmeye göre kurgulanmış. "Ben yalan söylemeyi beceremem ki" diyor. Ama sen 14 Mayıs akşamı toplumu yanıltmak için konuştun.

Gelirlerse Türkiye'nin bütçesini 5 kat artıracaklarmış. Siz İstanbul'un bütçesini 2 kat artıracaktınız. Ne oldu? İstanbul tarihinde merkezi idareden bugün aldığı kadar yüksek oranda para hiç almamıştı.

İSTANBUL'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM

Bizim dönemimizde İstanbul'da depremle ilgili yapılmamış hiçbir bilimsel çalışma yoktur. Hepsi bitti. Dünyada iki tane kent deprem altyapısı açısından örnektir; Los Angeles ve Tokyo. Biz şu anda her ikisinden de daha ilerideyiz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kentsel dönüşüm için 4 tane bina yenilemişler. Bizim yaptığımız 2 bin 400 konutluk kentsel dönüşüm konutunun 320 tanesini teslim ettiler.

"BİZE BORÇLANMA TALEBİNDEN BAŞKA BİR ŞEY GELMEDİ"

Bize proje olarak gelen borçlanmadan başka bir şey gelmedi bugüne kadar. İstanbul adına bugüne kadar hangi projeyi getirdiniz de biz karşı olduk. Ben yüzlerine karşı söyledim.

Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı talebinden sonra İstanbul'u unuttu. İstanbul vekaletle yönetilebilecek bir kent değil. İstanbul Belediye Başkanı İstanbul'u gündeminde tutmadı. Onun gündemde tuttuğu bütçesi, kasası ve masası oldu.

26 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımız Esenler'e geliyor. Bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz.

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