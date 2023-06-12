AK Partili Göksu'dan İmamoğlu'nun ''Haliç'' algısına tepki

Twitter hesabından paylaşımda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Değişim çok güzel oldu. Kokusundan durulamayan Haliç şimdi su sporlarının merkezi oldu. Dip ve sahil temizliğini özenle yaptık, yeşil alanları düzenledik, tramvayıyla, spor ve sosyal tesisleriyle, müzeleriyle, kültür ve etkinlik alanlarıyla çok güzel bir Haliç var artık." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'na cevap Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu'dan geldi.

'29 YIL ÖNCEKİ CHP DÖNEMİNDE KADERİNE TERKEDİLMİŞ BİR HALİÇ VARDI'

İmamoğlu'nun paylaşımını alıntılayan Göksu, "İBB Başkanı sıkıştığında 'Algı ve Manipülasyona' sarılıyor. Herkes bilir ki, 29 yıl önceki CHP döneminde kaderine terkedilmiş bir Haliç vardı. Haliç, İBB AK Parti dönemiyle kokudan pislikten kurtuldu. 'Bu yönetim Haliç için ne yaptı?' derseniz, Sadece 'Temel Atmama Töreni'" dedi.